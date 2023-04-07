EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Milyonlarca emeklinin ardından EYT'liler, gaziler ve emekli güvenlik korucularına yeni bir müjdeli haber daha geldi. Muharip gazilerin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıkları ile güvenlik korucularının 7500 liraya yükseltilen aylık farkları bugün hesaplara yatıyor. EYT kapsamında emeklilik bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemesi de yapılıyor. SSK'dan emekli olanlar, 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı alacak. Emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte temmuz zammı da yansıyacak.