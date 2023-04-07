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Ekonomi
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EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

2023-04-07 08:34:16
EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Milyonlarca emeklinin ardından EYT'liler, gaziler ve emekli güvenlik korucularına yeni bir müjdeli haber daha geldi. Muharip gazilerin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıkları ile güvenlik korucularının 7500 liraya yükseltilen aylık farkları bugün hesaplara yatıyor. EYT kapsamında emeklilik bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemesi de yapılıyor. SSK'dan emekli olanlar, 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı alacak. Emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte temmuz zammı da yansıyacak.

#1
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Emeklilikte yaşa takılanların ilk aylıklarının bağlanmasının eylülü bulacağı yalanı boşa çıktı. Mart ayında emeklilik başvurusunu yapanların aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanmaya ve farkları yatırılmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 15 Nisan'a kadar başvuru yapan 1.6 milyon aşkın vatandaşın büyük çoğunluğunun emekli aylıkları bağlanacak. EYT kapsamında işlemleri tamamlananların aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı.

#2
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

1 NİSAN İTİBARIYLA EMEKLİ SAYILIYORLAR Aylık bağlama işlemi tamamlananlara birikmiş tutar ödemesi de yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.

#3
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

SON TARİH 25 NİSAN EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular da 25 Nisan'a kadar olan farkı birikmiş olarak alacak.

#4
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

MUHARİP GAZİLERE 8 BİN 847 LİRA YATACAK İstiklal madalyası verilen, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri ile üstün başarı ve gayretle vatana hizmet edenlerle hak sahiplerinin asgari ücret seviyesine çıkarılan aylıklarının tamamı ve 7500 liraya çıkarılan güvenlik korucularının emekli aylıkları bugün hesaplara yatıyor. Aylıklar 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olacak.

#5
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarı ödenecek. Bu kapsamdaki gaziler ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak.

#6
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Böylece Mart ayı itibariyle ek ödeme dâhil 2 bin 961 lira aylık almakta olan gazilerin 1 Nisan'dan itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 liraya, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık 2 bin 220 liradan 6 bin 635 liraya yükselecek.

#7
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı en düşük 7500 liraya çıkarıldı. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşların 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 7 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılacak.

#8
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

EYT'LİLERE TEMMUZ ZAMMI DA VAR Bugün itibariyle EYT şartlarını yerine getirmeyenler de prim gün, çalışma süresi dolduğunda dilekçe vermeye hak kazanacak. Emeklilik dilekçesini zam dönemi olan Temmuz ayından önce ya da sonra da başvuru yapılsa zamlı maaş hakkı saklı olacak.

#9
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Memurların emekli aylık zammı aktif çalışanların maaş artışına endeksli olup temmuz ayı önce ya da sonrasında emekli olsalar da yeni zamdan yararlanabilecekler. Kamu çalışanlarının emekli ikramiyesi ise dilekçe verilen tarihteki maaş katsayısı ve ek göstergeye göre hesaplanıyor.

#10
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Bu nedenle 15 Haziran tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanlarının ikramiyeleri, temmuz ayındaki zamlı memur maaşlarına göre hesaplanacak. SSK'lılar için ise kıdem tazminatı tavanı artışında bir değişiklik olmadığı için emekliliği hak ettikten sonra Temmuz ayını beklemesi gerekmiyor.

#11
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

EYT'Lİ ÖĞRETMENLERE SÖZLEŞME KOLAYLIĞI Milli Eğitim Bakanlığı, EYT düzenlemesi ile emekli olup tekrar aynı okulda çalışacak özel okul öğretmenleri ile imzalanacak sözleşmelerde "En az 1 yıllık süre" şartı aranmadan yeniden göreve başlatılabilmelerine yönelik düzenleme yaptı. Emeklilik müracaat dilekçesinde hem işten ayrılış hem de işe başlama talebi bulunan özel okul öğretmenlerinin müracaatlarında, sözleşme hariç yeni belge talep edilmeyecek.

#12
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Bu durumda olan öğretmenlerin emekli oldukları okulla yeniden sözleşme imzalamaları halinde mevzuatta yer alan en az 1 yıllık sözleşme süresi koşulu aranmayacak.

#13
Foto - EYT'liye fark ödemesi! Hem milli gelir artışı hem Temmuz zammı

Bakanlıkça özel öğretim kurumlarının bazı iş ve işleyişleri ile personele yönelik kararların yer aldığı resmi yazı illere gönderildi. Buna göre, ilgili yönetmelikte bursluluk sınavlarını, yılın ocak, şubat ve mart aylarında yapamamış özel öğretim kurumları, valilikten izin almak kaydıyla 2022-2023 ders yılı içinde istedikleri tarihte bu sınavları yapabilecek.

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