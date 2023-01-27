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Ekonomi
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EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu

2023-01-27 07:56:38
EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu

Milletvekilleri EYT için imza vermeye başladı, maaş takvimi netleşirken milyonları heyecan sardı.

#1
Foto - EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu

Bir yandan da bankalar promosyon miktarını belirlemeye çalışırken, rakamlarda çıta biraz aşağıya çevrildi. EYT'liler artık gün sayarken bankalar bir kez daha promosyon yarışına hazırlanıyor.

#2
Foto - EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu

TAVAN FİYAT DÜŞTÜ - Show Haber'in haberine göre ilk etapta 2.5 milyon kişinin emekli olması beklenirken bankalar da yeni müşterileri kaçırmak istemiyor. Promosyon yarışı yaza damgasını vurmuştu, bankalar 10 bin TL'ye kadar promosyon vermişti.

#3
Foto - EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu

Beklenti, EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkmasıydı ama öyle olmayacak

#4
Foto - EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON HAZIRLIĞI - Kamu bankalarının yine promosyon yarışı içinde olması beklenmiyor ama özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başladı.

#5
Foto - EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu

Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselicek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek.

#6
Foto - EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu

İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.

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