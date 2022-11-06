2022-11-06 10:31:31 EYT’li milyonlar merak ediyor! Aralık’ta sona erecek
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağını merak ederken, birçok kişinin de eksik prim nedeni ile EYT düzenlenmesinden faydalanamayacağı biliniyor. Ancak borçlanma yolu ile eksik primleri tamamlamak mümkün. Peki borçlanma ne zaman yapılmalı. Şimdi yapan ne kazanacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...