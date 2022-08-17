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Ekonomi
19
EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

2022-08-17 07:45:04
EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

EYT ile ilgili yeni formüller madde madde masaya yatırıldı.3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeli memura yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çalışması hız kazandı. Öte yandan eksik primli olanların EYT düzenlemesi kapsamına girip girmeyeceği merak konusu olurken, 6 maddede primi eksik olanlara çözüm imkanı ortaya koyulurken, sözleşmeliye kadro meselesinde de masaya gelen 4 madde netleşti. İşte EYT ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

#1
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli memurlara yeni haklar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin öncelikli gündeme girdiğini belirtirken, EYT'de çalışmaların 2022 yılı bitmeden tamamlanması, 530 bin kamu çalışanını ilgilendiren çalışmanın da Ekim ayı bitmeden kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

#2
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

EYT İÇİN ÇALIŞMA GRUBU KURULDU Bir süredir EYT ile ilgili konular gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu. Bu konuda oluşturulan çalışma grubunu duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını duyurmuştu.

#3
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

KADINLARDA 20 ERKEKLERDE 25 YIL SİGORTALI OLMA ŞARTI BULUNUYOR 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25 kadınlar da ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor.

#4
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

YAŞ ŞARTI KADEMELİ OLARAK GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR Bunun haricinde de 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor. Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor.

#5
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

23 YIL ÖNCE YIL VE PRİM ŞARTININ YANINA YAŞ ŞARTI GETİRİLDİ 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti.

#6
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

EYT'LİLER ÇIKARILAN BU YASA İLE YAŞ ŞARTINA TAKILAN KESİMİ OLUŞTURUYOR EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Bu durumda yılını ve primini tamamlamış olarak EYT'li olanlar emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.

#7
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

BİRÇOK VATANDAŞ HEM YAŞA HEM EKSİK PRİME TAKILDI Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayan birçok vatandaşın henüz primleri tamamlanmamış durumda. Kimisi çalışma imkanı bulamadığından kimisi de kayıtsız çalıştırıldığı için yeterli prime ulaşamadı.

#8
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

ÇALIŞMA MEVZUATINDA EKSİK PRİMLERİN TAMAMLANMASI İÇİN BAZI İMKANLAR VAR Bu sigortalılar da EYT kapsamına girmek istiyor. Mevzuatımızda bu eksik primlerin tamamlanması için bazı imkanlar da bulunuyor. İşte eksik primi tamamlamak için milyonların en çok merak ettiği 6 formül...

#9
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

3600 GÜN PRİM İLE KISMİ EMEKLİLİK Mevzuatımıza göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT kapsamındaki vatandaşların 3600 günle yani 1 yıllık primle emekli olma imkanları bulunuyor. Eğer yeterli primi tamamlama imkanı yoksa 360/0 gün de emeklilik için yeterli oluyor. Burada emeklilik için üç şartın yerine gelmesi gerekiyor. İlk olarak sigortalılık süresinin 15 yıla tamamlanması lazım. Ancak bu şart 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan herkes için tamamlandı. İkinci olarak 4A (SSK) kapsamında 3600 gün primin ödenmesi isteniyor. Üçüncü olarak da kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşın dolmuş olmasına bakılıyor. Bu üç şarttan hangisi en son biterse o tarihe göre de emeklilik yaşı belirleniyor.

#10
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

ASKERLİK BORÇLANMASI Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması ile tamamlama imkanı da bulunuyor. Böylece EYT için primi eksik olan bir sigortalı bu yolla prim kazanabilir. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek ayrıca bir avantaj da kazanılıyor.

#11
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

DOĞUM BORÇLANMASI Primi eksik olan kadın sigortalılar için ise doğum borçlanması imkanı bulunuyor. Sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün kazanılabiliyor. Böylece üç çocuk borçlanan bir kadın sigortalı 2160 gün kazanıp eksik primini tamamlayarak EYT'li olabilir. Burada ne kadar süreye ihtiyacınız varsa o kadar borçlanabiliyorsunuz.

#12
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

İHYA İLE PRİM EYT kapsamı belirlenirken farklı kurumlardan sigortalı çalışmış vatandaşlar da değerlendirilmeyi alınıyor. Bunlardan birisi de Bağ-kur. Bu kapsamda işyeri açmış ya da şirket ortağı olmuş vatandaşlar geçmişte eğer primlerini ödememişlerse günleri donduruluyor borçları da siliniyor. Ancak bu dondurulan günleri ihya sistemi ile yeniden kazanmak mümkün. Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler güncel asgari ücret üzerinden ödeme yaparak günlerinin tamamını alıyor ve primlerine eklettirebiliyor.

#13
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA Çalışma imkanı bulamayan sigortalılar eksik primlerini isteğe bağlı sigorta yaptırarak tamamlayabilirler. SGK'ya verilecek bir dilekçe ile başlayan isteğe bağlı sigortada her ay 30 gün kazanılıyor.18 yaşından büyük Türk vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek yeterli oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yapılacak ödemelerin 1261 günü yani 3.5 yılı bulmaması.Bu sayı aşılırsa isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamından olduğu için emeklilik hesabı da Bağkur'a göre yapılıyor.

#14
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

HİZMET TESPİTİ İLE TESCİL Primi eksik olan EYT'liler için bir başka imkan da hizmet tespit davası. Geçmişte sigortası yapılmış ancak primi eksik ya da hiç yatırılmamış olanlar ya da sigortasız çalıştırılanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebilir giriş tarihini geri çekebilir. Sigorta girişi yapılıp primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresine bakılmazken kayıt dışı çalıştırılmış olanlar için geriye doğru zaman aşımı süresi bulunuyor. Sözleşmeli memurlar için Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları Cumhurbaşkalığı İdari İşler Başkanlığı koordinasyonunda çalışma yürütüyor. Sözleşmeli memurlar için mevcut durumda uygulanan 3+1 formülü masada yer alıyor.

#15
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

3+1 FORMÜLÜ NEDİR? Yapılacak düzenlemeyle mevcut sözleşmelilerin tamamının kadroya geçmesi bundan sonra sözleşmeli olarak girenlerin de 3 yıl bekledikten sonra kadroya geçmesi gündeme geldi.Alternatifli taslaklarla hazırlanan çalışmanın Ekim ayı bitmeden netleşmesi ve EYT düzenlemesi öncesi Meclis'e gelmesi bekleniyor.

#16
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

TOPLU SÖZLEŞME METNİNDE VAR Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme metninde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer almıştı.

#17
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

530 BİN KİŞİ SÖZLEŞMELİ MEMURUN KADROLU PERSONELLE EŞİTLENMESİ BEKLENİYOR Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeliyi ilgilendiren çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak. İşte çalışma taslağının içerisindeki bazı düzenlemeler; Görevde yükselme sınavlarına girebilmeİzin haklarının devredilmesi... Yönetici pozisyonlarında istihdam edilmeKurumlar arası yer değişikliği hakkı...

#18
Foto - EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı

SON KARARI CUMHARBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VERECEK Burada Çalışma Bakanlığı ile sendikalar arasında müzakereler sonucu yeni alternatifli taslaklar oluşturulacak. Taslak konusunda son kararı 3600 ek göstergede olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Erdoğan'ın onayı sonrası çalışma kamuoyu ile paylaşılacak.

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