2022-08-17 07:45:04 EYT’de yeni formül! Madde madde açıklandı
EYT ile ilgili yeni formüller madde madde masaya yatırıldı.3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeli memura yeni haklar ve emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çalışması hız kazandı. Öte yandan eksik primli olanların EYT düzenlemesi kapsamına girip girmeyeceği merak konusu olurken, 6 maddede primi eksik olanlara çözüm imkanı ortaya koyulurken, sözleşmeliye kadro meselesinde de masaya gelen 4 madde netleşti. İşte EYT ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...