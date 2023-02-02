2023-02-02 07:19:22 EYT'de süresiz emeklilik detayı! Kademeli prim…
Emekli olmak için gün sayan milyonları ilgilendiren gelişme! EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. EYT’de yaş şartı kalkarken, kademeli prim gün sayısı ve çalışma yılı aynı kaldı. 5 bin prim günü üzerinden hesap yapanların planı değişti. Borçlanmayı bu hesaba göre yapanlar şimdi ne olacağını araştırıyor. EYT'lilere emeklilik yolu açan yasa tasarısının en dikkat çekici özelliklerinden birisi de süre sınırının olmaması. Bütün EYT'liler 'kazanılmış hak' olarak şartları tamamladıklarında yaş şartı olmadan emekli maaşına kavuşacak. Peki, düzenlemeden kimler yararlanacak, hesapları bozulanlar ne yapacak? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için tüm ayrıntılar...