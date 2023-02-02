EYT'de süresiz emeklilik detayı! Kademeli prim…

Peki, askerlik ve doğum borçlanması yapılsa da prim günü yetmeyenlerin durumu ne olacak? Ya bir işyerinde sigortalı çalışarak ya da isteğe bağlı sigortalı olarak eksik günlerini tamamlayacaklar. Örneğin, 1998’de sigortalı olan erkek çalışan 25 çalışma yılı ve 5.975 prim günü tamamladığında EYT’den yararlanıp emekli olabiliyor. Askerlik borçlanması da yapsa bu çalışanın prim gün sayısı 5.000 gün oluyor. Çalışan eksik 975 prim gününü bir işe girerek tamamlayabilir ya da isteğe bağlı sigortalı olarak 975 günü tamamlar. Prim gün sayısı, çalışma yılı eksik olan çalışanlar prim günlerini veya çalışma yıllarını ne zaman tamamlarsa, o tarihte EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecek.