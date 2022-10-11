EYT'de son dakika! Yeni formül belli oldu, çifte tazminat alma hakkı doğacak

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemesinin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. Bir yandan da düzenleme ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj ve çıraklık sigortası ile ilgili, "Onlar EYT kapsamında değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. 1999 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme. Tam veriler elimizde. Gerçek veriler üzerinden çalışıyoruz." diye konuştu. Öte yandan emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alma hakkına sahip oluyor. EYT düzenlemesiyle emekli olan bir vatandaş, aynı veya farklı bir işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa, ikinci tazminat hakkını da kazanıyor.