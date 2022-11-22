2022-11-22 08:35:29 EYT’de sigortası ve primi yatmayanlara müjde! Eksik prime borçlanmada yeni gelişme
. EYT'de prim ve yıl şartlarıyla ilgili merak edilen detaylar ortaya çıktı. EYT ile ilgili düzenlemeyle birlikte 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolu açılacak. Prim ve yıl şartları ne zaman tamamlanırsa o tarihte emekli olunacak. Geçmişte sigortası yapılmış primleri yatırılmayan ya da hiç sigortası yapılmamış olanlar için de müjdeli bir haber geldi. Peki borçlanma hakkı nasıl işleyecek? İşte emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmeleri...