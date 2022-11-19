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Ekonomi
19
EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

2022-11-19 10:37:56
EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Emekli olmak için büyük fırsat sağlayan EYT düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre emekliliği erkene çekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girilirken, milyonlarca kişinin aklında kritik sorular bulunuyor. Bunlardan biri de farklı statülerde çalışıp da gün hesabı yapanlarla ilgili. Bu noktada sigortalı olunan son 1260 gün devreye giriyor. İşte EYT ile ilgili son dakika tüm detaylar...

#1
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

EYT’de masada tek formülün olduğunu daha önce açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için Aralık 2022 müjdesini vermişti. Bir başka deyişle yeni yıla EYT düzenlemesiyle birlikte girilecek.

#2
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Böylece çalışma hayatına 8 Eylül 1999’den önce başlayan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılını doldurdukları takdirde yasal düzenlemeyle yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. Hemen emekli olabilecek 1.5 milyon kişi var.

#3
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

FARKLI STATÜDE DURUM DEĞİŞİYOR Ancak Eylül 1999’dan kısa süre önce işe giren erkeklerin 25 yılı tamamlamasına daha 2-3 yıl var. Dolayısıyla bu şartları tamamlayanlar kademeli bir şekilde emekli olacak. EYT düzenlemesine sayılı günler kala SGK merkezlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

#4
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Çünkü eksik günü olanlar tamamlamak için borçlanma formüllerini devreye alırken, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı (memurluk) gibi farkı statüde çalışanlar şartları sağlayıp sağlamadığını merak ediyor.

#5
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

SSK’DA 5000 GÜN YETECEK EYT’de farklı statüde çalışanlar için son 2520 günün önemli büyük. 8 Eylül 1999’dan önce SSK’lı bir şekilde işe başlayıp aralıksız çalışarak 5000 günü ve 25 yılı tamamlayanlar hemen emekli olacak. Ancak SSK’lı olarak işe başladınız, sonra bir dönem devlet memurluğu yaptınız.

#6
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Daha sonra işyeri açtınız ve orada Bağkur primlerinin bir kısmını ödediniz, bir kısmını ödemediniz. Sonra tarımla uğraştınız ve tekrar SSK’lı bir işte başladınız. Peki siz hangi statüye tabi olacaksınız?

#7
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

EŞİTSE SON SİGORTA TÜRÜ İşte tam bu noktada emeklilik için gerekli son 2520 günlük (7 yıl) sürenin yarısına yani 1260 güne bakılıyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı… Hangisinin son dönem prim günü 1 fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz.

#8
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Örneğin, emekliliği gelen kişi hem SSK’ya hem de Bağkur’a tabi çalışmışsa, son yedi yıl içerisinde hangi kuruma tabi çalışması 1260 günden fazlaysa o kurum tarafından, hizmet sürelerinin eşit olması halinde en son çalışması SSK’da geçmişse SSK tarafından, Bağkur’da geçmişse Bağkur tarafından bağlanıyor.

#9
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

ERKENE ÇEKEBİLİR Bağkur’dan emekli olmak SSK’dan emekli olmaya göre daha zor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağkur’lunun 9 bin günü tamamlaması gerekiyor.

#10
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Eğer bugünler tamamlanamamışsa son 1261 günde SSK primi ödenmesi halinde SSK şartlarıyla toplam primin 5000 güne tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda EYT’linin daha erken emekli olmasının yolu açılacak.

#11
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

125 Eylül 1977 doğumlu eşimin sigorta giriş tarihi 20 Kasım 1999. 5673 gün primi var. SSK girişinden önce olan askerliğini borçlanma yaparsa EYT’den yararlanabilir mi Girişi geri çekince hizmet yılına da faydası olur mu

#12
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

5 Eylül 1977 doğumlu eşimin sigorta giriş tarihi 20 Kasım 1999. 5673 gün primi var. SSK girişinden önce olan askerliğini borçlanma yaparsa EYT’den yararlanabilir mi? Girişi geri çekince hizmet yılına da faydası olur mu?

#13
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Eğer bugünler tamamlanamamışsa son 1261 günde SSK primi ödenmesi halinde SSK şartlarıyla toplam primin 5000 güne tamamlanması yeterli olacak. Bu durumda EYT’linin daha erken emekli olmasının yolu açılacak.

#14
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Sigorta giriş tarihim 25 Eylül 1999 olup askerliğimi 2000’de yaptım. Askerliğimi borçlanıp EYT’li olabilir miyim? Sigorta başlangıcından sonra yapılan askerliği borçlanmak, sigorta başlangıç tarihini öne çekmez. Sadece prim ödeme gün sayınızı artırır. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınız ve borçlanma sigorta başlangıç tarihinizi öne çekmeyeceği için borçlanmayla maalesef EYT kapsamına giremezsiniz.

#15
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

141 Ocak 1966 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1986’dır. Ancak 440 gün prim ödemem var. Üç doğumumu borçlanma hakkım var. Prim eksiğimi nasıl tamamlayarak emekli olabilirim 1 Ocak 1966 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Ocak 1986’dır. Ancak 440 gün prim ödemem var. Üç doğumumu borçlanma hakkım var. Prim eksiğimi nasıl tamamlayarak emekli olabilirim?

#16
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

Yaş haddinden emeklilik için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Borçlanma şartlarını taşıyan üç doğumunuz varsa borçlanarak 2160 gün kazanıp priminizi 2600 güne yükseltebilirsiniz. Borçlanmadan sonra, isteğe bağlı olarak 1000 gün de prim ödeyerek toplam priminizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus, doğum borçlanması yaptıktan sonra isteğe bağlı olarak prim ödemeye başlamanızdır. Çünkü doğum borçlanmasıyla kazanılan günler, borçlanma talep tarihindeki sigortalılık statüsüne, borçlanma talep tarihinde sigortalı olunmaması halinde, son olarak tabi olunan sigortalılık statüsüne sayılıyor. İsteğe bağlı prim ödemeleri Bağkur’a sayıldığından, şayet isteğe bağlı prim öderken doğum borçlanması yaparsanız, borçlanmayla kazanacağınız günler Bağkur’a sayılır. Bağkur’da da 3600 günle emeklilik hakkı olmadığından, belirttiğimiz şartlarla emekli olamazsınız.

#17
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

15Temmuz 1979 doğumluyum. 1 Ekim 1996’da staj ile sigortam başladı. Ama ilk prim 1 Haziran 1998’de yatırıldı. Bu ay dahil 7800 gün prim ödemem var. Sigortalılık sürem 24 yıl, 5 aydır. Çalışmaya devam ediyorum. EYT’li olabilir miyim Temmuz 1979 doğumluyum. 1 Ekim 1996’da staj ile sigortam başladı. Ama ilk prim 1 Haziran 1998’de yatırıldı. Bu ay dahil 7800 gün prim ödemem var. Sigortalılık sürem 24 yıl, 5 aydır. Çalışmaya devam ediyorum. EYT’li olabilir miyim? Staj sigortasında emeklilik primi ödenmediğinden, emekliliğe esas sigorta başlangıcı sayılmıyor. 1998 başlangıcınıza göre emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıkladığı gibi; yaş aranmadan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayanları emekli edecek bir EYT yasası çıkması halinde, yararlanarak emekli olmanız da mümkün.

#18
Foto - EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

15 Haziran 1972 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Aralık 1999 olup 7486 gün primim var. Askerliğimin kaç ayını borçlanırsam EYT’den yararlanabilirim? Askerliğiniz sigorta başlangıcından önce olmalı. Askerlik sürenizin 3 ayını borçlanmanız halinde, başlangıç tarihiniz üç ay geri gider ve EYT kapsamına girersiniz. Ancak yaş aranmadan, prim ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlayanları emekli eden bir EYT yasası çıkması halinde, 25 yılı dolduracağınız 1 Eylül 2024’te emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik sürenizin (18 ay kabul edilmiştir) tamamını borçlanırsanız 1 Haziran 2023 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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