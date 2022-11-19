2022-11-19 10:37:56 EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor
Emekli olmak için büyük fırsat sağlayan EYT düzenlemesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre emekliliği erkene çekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girilirken, milyonlarca kişinin aklında kritik sorular bulunuyor. Bunlardan biri de farklı statülerde çalışıp da gün hesabı yapanlarla ilgili. Bu noktada sigortalı olunan son 1260 gün devreye giriyor. İşte EYT ile ilgili son dakika tüm detaylar...