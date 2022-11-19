EYT'de dikkat çeken gün detayı ortaya çıktı! Emeklilik erkene çekiliyor

15Temmuz 1979 doğumluyum. 1 Ekim 1996’da staj ile sigortam başladı. Ama ilk prim 1 Haziran 1998’de yatırıldı. Bu ay dahil 7800 gün prim ödemem var. Sigortalılık sürem 24 yıl, 5 aydır. Çalışmaya devam ediyorum. EYT’li olabilir miyim Temmuz 1979 doğumluyum. 1 Ekim 1996’da staj ile sigortam başladı. Ama ilk prim 1 Haziran 1998’de yatırıldı. Bu ay dahil 7800 gün prim ödemem var. Sigortalılık sürem 24 yıl, 5 aydır. Çalışmaya devam ediyorum. EYT’li olabilir miyim? Staj sigortasında emeklilik primi ödenmediğinden, emekliliğe esas sigorta başlangıcı sayılmıyor. 1998 başlangıcınıza göre emekli olmak için; 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 55 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıkladığı gibi; yaş aranmadan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayanları emekli edecek bir EYT yasası çıkması halinde, yararlanarak emekli olmanız da mümkün.