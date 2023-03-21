EYT ve hizmet yılında önemli detay! O barajın altında olanlar dikkat...

SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor. SSK'lı olup 2008 tarihinden önce kendi adına ödenen işçi ve işveren primi, bu tarihten sonra da sadece işçi primleri için toptan ödeme yapılıyor.