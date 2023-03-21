2023-03-21 08:50:08 EYT ve hizmet yılında önemli detay! O barajın altında olanlar dikkat...
Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT genelgesiyle, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanamayanlara toptan ödemesi (prim iadesi), prim borçlanması, birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışanlar konusuna açıklık getirdi. Genelgeye göre, resen emekli edilen kamu personeli de EYT Yasası'ndan yararlanabilecek. Borçlanma ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılacak. Hizmet borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri de aynı kapsamda değerlendirilecek.