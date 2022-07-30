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Ekonomi
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EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek

2022-07-30 07:24:16
EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek

#1
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#2
Foto - BAKAN BİLGİN: KARARI CUMHURBAŞKANIMIZ VERECEK Bakan Bilgin, konu hakkında yaptığı açıklamada,

BAKAN BİLGİN: KARARI CUMHURBAŞKANIMIZ VERECEK Bakan Bilgin, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - KULİSLERDE 3 FARKLI FORMÜL KONUŞULUYOR Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası milyonları heyecan sardı. EYT sorununun çözümü için kulislerde üç farklı formül konuşuluyor. İşte EYT için üzerinde çalışılan formüller:

KULİSLERDE 3 FARKLI FORMÜL KONUŞULUYOR Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası milyonları heyecan sardı. EYT sorununun çözümü için kulislerde üç farklı formül konuşuluyor. İşte EYT için üzerinde çalışılan formüller:

#4
Foto - 1.FORMÜL Yaş koşullarının kademeli düşürülmesi masadaki seçenekler arasında. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan istenen yaş koşullunun kademeli olarak düşürülmesi seçeneklerden bir tanesi.

1.FORMÜL Yaş koşullarının kademeli düşürülmesi masadaki seçenekler arasında. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan istenen yaş koşullunun kademeli olarak düşürülmesi seçeneklerden bir tanesi.

#5
Foto - 2. FORMÜL Emekli aylıklarında kesintiyle emeklilik tarihinin öne çekilmesi ikinci seçenek olarak masada. Aylıklarda belli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi kapsamında kesintinin emeklilik yaşı dolana kadar olması ihtimali de dünyadaki diğer örnekler arasında. Kişi yaşını doldurduğunda kesintinin de otomatik olarak kaldırılması çalışmalarda arasında.

2. FORMÜL Emekli aylıklarında kesintiyle emeklilik tarihinin öne çekilmesi ikinci seçenek olarak masada. Aylıklarda belli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi kapsamında kesintinin emeklilik yaşı dolana kadar olması ihtimali de dünyadaki diğer örnekler arasında. Kişi yaşını doldurduğunda kesintinin de otomatik olarak kaldırılması çalışmalarda arasında.

#6
Foto - 3. FORMÜL Üçüncü ve en çok üzerinde durulan seçenekse prim gün şartını dolduranlarda yaş koşulunun aranmaması. Bunun için önerilen seçenek şu ki, erkeklerde 9 bin , kadınlarda da 7200 prim gün şartını yerine getirenlerde yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilmelerinin önünün açılması gündemde. Bu kapsamda eksik primi olanlarında borçlanma yoluyla primini tamamlayabileceklerine dikkat çekiliyor.

3. FORMÜL Üçüncü ve en çok üzerinde durulan seçenekse prim gün şartını dolduranlarda yaş koşulunun aranmaması. Bunun için önerilen seçenek şu ki, erkeklerde 9 bin , kadınlarda da 7200 prim gün şartını yerine getirenlerde yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilmelerinin önünün açılması gündemde. Bu kapsamda eksik primi olanlarında borçlanma yoluyla primini tamamlayabileceklerine dikkat çekiliyor.

#7
Foto - EYT YIL SONUNDA NETLEŞECEK Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

EYT YIL SONUNDA NETLEŞECEK Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

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