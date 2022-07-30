EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek

BAKAN BİLGİN: KARARI CUMHURBAŞKANIMIZ VERECEK Bakan Bilgin, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek." ifadelerini kullandı.