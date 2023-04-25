2023-04-25 07:23:47 EYT şart ve hesaplamasında kritik detay! Artık onlar da emekli olabilecek
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunan 1.6 milyon kişiden 600 bine yakınının işlemleri tamamlandı. Yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı da bu kapsamda emekli olmak için başvuruda bulunurken, konsolosluklarda da yoğun mesai sürüyor. Yurtdışı borçlanma ile başvuranlara emekli aylığı bağlanabilmesi yaşadıkları ülkedeki sigorta kasasından güncel hizmet belgesini alıp Türkçeye çevrilen metni konsolosluğa onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi gerekiyor.