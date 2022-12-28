EYT için yaş sınırında 2 olasılık! Uzmanı açıkladı

* Çalışanlara borçlanma hakkı tanınacak. Prim gün sayısı eksik olan kadın çalışanlar doğum borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayıp emekli olabilecek. Aynı şekilde prim gün sayısı eksik olan erkek çalışanlar askerlik borçlanması yaparak, EYT düzenlemesinden yararlanacak. Ayrıca, ilk sigortalı olduğu tarihten önce askere giden erkek çalışanlar da askerlik borçlanması yaparak, ilk sigortalı olduğu tarihi öne çekebilecek. Örneğin, 1999 yılında askere gidilmiş ve 2000 yılı içinde ilk kez sigortalı olunmuşsa; askerlik borçlanması yapılarak, sigortalı olunan tarih 1999 Eylül ayından önceye çekilebilecek. Doğum borçlanması emeklilik süresini öne çekmez, sadece eksik prim gün sayısının tamamlanmasına fayda sağlar. Öte yandan, yurtdışında çalışanlar da yurtdışı borçlanmadan yararlanarak, EYT kapsamında emekli olabilecek.