EYT için yaş sınırında 2 olasılık! Uzmanı açıkladı

Son yazdıklarımdan sonra baktım, EYT cephesinde yeni bir gelişme var mı diye; fazla bir değişiklik yok ama okuyuculardan her gün o kadar çok soru alıyorum ki, genel bir değerlendirme yapma ihtiyacı oluştu. Tabii, bu arada netleşen bazı durumlar da var. Son bilgilere göre düzenleme 2023’ün ocak ayında Meclis’e gelecek ve şubat ayından itibaren de uygulanmaya başlayacak. Yani önümüzdeki yılın şubat ayından itibaren EYT’liler emekli olmaya başlayacak. Şimdi, EYT’de bildiklerimizi ve bilmediklerimizi madde madde sıralayayım.