Eylem Tok’un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı! Baba Cihantimur'dan kazazedelere çirkin teklif...

"YİYECEKLERİ MİDEMDE TUTAMIYORUM" Eylem Tok, mektubunda yemek yemede ve uyumada ciddi zorluklar yaşadığını belirtti. "Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum." ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini etkilediğini öne sürdü. "BURADA GALERİ AÇMAYI UMUYORDUM" Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını ve hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini de belirtti. Mektubunda, ABD'deki planlarından da bahseden Tok, "ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum." dedi. Tok, Amerika'da yeni bir hayat kurmayı planladığını ancak yaşanan olayların bu planları altüst ettiğini de söyledi. BABA CİHANTİMUR'DAN KAZAZEDELERE ÇİRKİN TEKLİF Öte yandan doktor baba Bülent Cihantimur'un kazaya karışanların yaşadığı mahalleyi mesken tuttuğu ve kazazedelere iş kurma vaadi ve para teklif ettiği iddia edildi.