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Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

2024-06-29 12:22:49
Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Son yıllarda ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gerilim, özellikle FETÖ darbesi ve PKK'ya verilen destekle zirveye ulaştı. İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesiyle ilişkilerde geçici bir yumuşama yaşanırken, ABD'nin Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesine yönelik adımı, ABD'deki FETÖ'cüleri endişelendirdi. Türkiye, FETÖ elebaşı Gülen ve diğer örgüt üyelerinin iadesini uzun süredir talep ediyor, ancak ABD'nin bu taleplere kayıtsız kalması, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesini engelliyor. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Son yıllarda ABD-Türkiye ilişkilerindeki gerilim, özellikle FETÖ darbesi ve PKK'ya açık destekle had safhaya ulaştı. İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi ile ise iki ülke arasındaki ilişkilerde de bahar havası esmeye başladı.

#2
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

ABD'DEN OLUMLU YANIT Bu havanın ne kadar devam edeceği belirsizliğini korurken, geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklı bir haber yayımlandı. Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachusetts Bölge Başsavcılığı'na gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin görüş bildirdi.

#3
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Ancak haberde kazayı yapan ve ABD vatandaşı olan oğluna ilişkin herhangi bir ayrıntı yer almadı. Bu duruma rağmen atılan adımı olumlu değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." dedi.

#4
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

FETÖ'CÜLER PANİKLEDİ Sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, ikilinin iade edilmesi fikrinin FETÖ'cüleri paniklettiği öğrenildi. Türkiye, ABD'den FETÖ elebaşı Gülen ve 227 örgüt yöneticisinin iadesini istemişti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

#5
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Uzun zamandır ABD-Türkiye arasında herhangi bir iade gerçekleşmediği için, haberin duyulması bile birilerini özellikle de ABD'deki FETÖ'cüleri korkutmaya yetti. Nasıl korkmasınlar ki, bugün ABD'de yüzlerce kaçak FETÖ'cü var ve çoğu da kırmızı bültenle aranıyor. FETÖ'cüler "Bir yol açılır mı?" diye korku içinde süreci izliyor ve tartışıyorlar.

#6
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Türkiye 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonra darbecilerle ilgili kapsamlı dosyalar hazırladı ve FETÖ elebaşı Gülen'i ABD yönetiminden istedi. Ama ABD yönetimi vermedi ve "Dosyalar yetersiz" diye uyduruk bir gerekçeye sığındı. Oysa geçen zaman içinde ABD'de yaşayan FETÖ'cülerden birçoğu darbeyi planladıklarını açık açık itiraf etti. Firari gazeteci Ahmet Dönmez, uzun yazı dizileriyle bu gerçeği anlattı. Gülen'in dizinin dibinde büyüdüğü söylenen ve "sır küpü" olarak bilinen Osman Şimşek ise hem darbenin içindekileri açıkladı hem de yapının nasıl kirli para ilişkilerine girdiğini belgeleriyle ortaya koydu.

#7
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Çok değil bir ay önce de bizzat Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün darbeyi nasıl planladığını, Gülen'in de kulağına eğilerek o darbe sonrası neler olacağını fısıldadığını tanıklarıyla anlattı ve bu sözleri günlerce tartışıldı. Bu ifşalar ve kendi aralarındaki "darbe" tartışmaları bile FETÖ'nün darbe yapan kirli bir örgüt olduğunu göstermeye yetiyor. Türkiye'nin hazırladığı dosyalara bile gerek yok.

#8
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

İşte bu gerçek, Eylem Tok'un iade ihtimaliyle birleşince kaçak FETÖ'cüleri de korku sardı. "Acaba bu kez iade edilir miyiz?" diyenlerin sayısı bir hayli fazla... Üstelik ortada garip bir durum da var: ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Gülen'in en yakın adamları Abdullah Aymaz, Naci Tosun ve Ekrem Dumanlı gibi isimler dâhil binlerce FETÖ'cünün hiçbiri ABD vatandaşı değil ve çoğu kaçak yaşıyor. Türkiye tarafından da "kırmızı bülten"le aranıyor.

#9
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Eğer ABD gerçekten uluslararası hukuk kurallarına uyacaksa ve Türkiye'yle arasında "bahar havası" esmesini istiyorsa işe önce 252 insanımızı 15 Temmuz'da katleden bu FETÖ'cülerden başlamalı ve onları Türkiye'ye iade etmeli. Şu tabloya bakar mısınız; ABD hatta AB ülkeleri haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olan Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor ama darbe yapanlara, siyasete kumpas kuranlara, terörle sivilleri katledenlere sahip çıkıyor.

#10
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Bu ikiyüzlülük değil de nedir? İçeriden birilerinin bu ikiyüzlülüğü görmemesini de sadece "adalet" arayışı olarak niteleyemeyiz.

#11
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

ABD'nin iade etmek istemediği FETÖ elebaşı Gülen hakkında 27 adet suçlama bulunuyor. İşte o suçlamalar... 1) Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme. 2) Anayasayı İhlal. 3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme. 4) Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme. 5) Cumhurbaşkanına Suikast. 6) Yerine Getirilen Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme, Bir Suçun İşlenmesini Kolaylaştırmak Amacıyla Öldürme, Başka Bir Suçu İşleyememekten Kaynaklanan İnfialle Öldürme. 7) Devletin Güvenliği veya İç veya Dış Siyasal Yararları Bakımından Niteliği İtibarıyla Gizli Kalması Gereken Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadıyla Temin Etme.

#12
Foto - Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

8) Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama. 9) Askeri Komutanlıkların Gaspedilmesi. 10) Kara Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma. 11) Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama 12) Zimmet. 13) Nitelikli Dolandırıcılık. 14) Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama. 15) Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma. 16) Fiilin Maddi Eser ve Delillerini Uydurmak Suretiyle Nitelikli İftira. 17) Kamu Görevlisinin Zincirleme Biçimde Resmi Belgede Sahteciliği. 18) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme. 19) Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetme. 20) Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek. 21) Kayda Alınan Konuşmaların Basın Yayın Yoluyla Yayımlanması. 22) Suç Uydurma. 23) Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme. 24) Silahla Tehdit. 25) Kamu Malına Zarar Verme. 26) Mala Zarar Verme. 27) Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Paniklemelerine gerek yok zira Fetö cüleri ABD canisi asla izin vermez şayet verirse bir daha kendine uşak bulamaz .
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