Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Türkiye 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden sonra darbecilerle ilgili kapsamlı dosyalar hazırladı ve FETÖ elebaşı Gülen'i ABD yönetiminden istedi. Ama ABD yönetimi vermedi ve "Dosyalar yetersiz" diye uyduruk bir gerekçeye sığındı. Oysa geçen zaman içinde ABD'de yaşayan FETÖ'cülerden birçoğu darbeyi planladıklarını açık açık itiraf etti. Firari gazeteci Ahmet Dönmez, uzun yazı dizileriyle bu gerçeği anlattı. Gülen'in dizinin dibinde büyüdüğü söylenen ve "sır küpü" olarak bilinen Osman Şimşek ise hem darbenin içindekileri açıkladı hem de yapının nasıl kirli para ilişkilerine girdiğini belgeleriyle ortaya koydu.