2024-06-29 12:22:49 Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı
Son yıllarda ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gerilim, özellikle FETÖ darbesi ve PKK'ya verilen destekle zirveye ulaştı. İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesiyle ilişkilerde geçici bir yumuşama yaşanırken, ABD'nin Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesine yönelik adımı, ABD'deki FETÖ'cüleri endişelendirdi. Türkiye, FETÖ elebaşı Gülen ve diğer örgüt üyelerinin iadesini uzun süredir talep ediyor, ancak ABD'nin bu taleplere kayıtsız kalması, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesini engelliyor. İşte detaylar...