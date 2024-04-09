Eylem Tok ile oğlu Timur kaçmıştı! Oğuz Murat Aci’nin acılı babası tek isteğini açıkladı

"KİBRİNİZDE BOĞULUN" Bir kez daha adalet çağrısı yapan baba Özer Aci, "Ne olurdu çocuğu oradan oraya sürüklemeyip getirip adalete teslim etseydiler. Ailesi, 'Bu çocuğun bir eğitim hayatı var, yapmış bir hata, cahildir' deyip bizim acımızı neden paylaşmadı. Nereye kadar kaçacaklar. Biz takdiri ilahiye inanan insanlarız, oğlumun vadesi oraya kadarmış ama sonrasında yaşananlar vahşet, insanlık dışı davranışlar. Bu kibirle nereye kadar gidecekler. Kibir para, kibir para... Kibrinizde boğulun, paranız batsın" dedi. İKİNCİ TALEBİ ANIT Özer Aci, oğlunun isminin yaşatılması için bir anıt yaptırılmasını istedi. Sözlerine şöyle devam etti: Oğlum şu an mezarda yatıyor ama ismi hala yankılanıyor. İsminin yaşayacağı bir anıt istiyorum. 100 bin TL'lik, 200 bin TL'lik olur, bedeli beni bağlamıyor. Bunu da bana çok görmesinler. Kendi kafalarına göre de 'Burada bunu yaptıracağım' değil, benim istediğim yerde olacak, bu kadar hakkım da olsun.