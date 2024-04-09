2024-04-09 09:41:11 Eylem Tok ile oğlu Timur kaçmıştı! Oğuz Murat Aci’nin acılı babası tek isteğini açıkladı
Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı. Cani anne ile oğlu, adalete hesap vermek yerine ABD'ye kaçarken Türkiye'nin konuştuğu kazada 40 gün geride kaldı. Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Özer Aci, "Ne 'Geçmiş olsun' diyen ne de 'Başınız sağ olsun' diyen var" diyerek tepkisini dile getirdi ve aileden tek isteğini açıkladı…