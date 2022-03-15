2022-03-15 16:28:27 Eyfel Kulesi 6 metre daha uzadı!
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, tepesine radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu 6 metre daha uzadı.
Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, tepesine radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu 6 metre daha uzadı.
19’uncu yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi’nin boyu uzatıldı.
10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteni yerleştirilen kulenin boyu, 330 metreyi buldu.
Anten kuleye, helikopterle taşındı.
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