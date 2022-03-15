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Dünya
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Eyfel Kulesi 6 metre daha uzadı!

2022-03-15 16:28:27
Eyfel Kulesi 6 metre daha uzadı!

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, tepesine radyo anteninin yerleştirilmesi sonucu 6 metre daha uzadı.

#1
Foto - 19’uncu yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi’nin boyu uzatıldı.

19’uncu yüzyılın sonlarında Gustave Eiffel'in elinden çıkan Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi’nin boyu uzatıldı.

#2
Foto - 10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteni yerleştirilen kulenin boyu, 330 metreyi buldu.

10 dakikadan az süren bir operasyonla tepesine 6 metrelik radyo anteni yerleştirilen kulenin boyu, 330 metreyi buldu.

#3
Foto - Anten kuleye, helikopterle taşındı.

Anten kuleye, helikopterle taşındı.

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