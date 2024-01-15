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Evlerinizden kesinlikle eksik etmeyin! Faydalarını duyduğunuzda şaşıracaksınız

2024-01-15 10:36:21
Evlerinizden kesinlikle eksik etmeyin! Faydalarını duyduğunuzda şaşıracaksınız

Türkiye'de popüler hale gele hünnap meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor...

#1
Foto - Evlerinizden kesinlikle eksik etmeyin! Faydalarını duyduğunuzda şaşıracaksınız

Eskişehir’de yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, dünyaca bilinen ve tüketilmesi gereken meyvelerden biri olan 'Hünnap' meyvesinin faydalarını anlattı.

#2
Foto - Evlerinizden kesinlikle eksik etmeyin! Faydalarını duyduğunuzda şaşıracaksınız

Odunpazarı ilçesi Taşbaşı Caddesi’nde uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, Çin hurması olarak da bilinen hünnap meyvesi, Güney Asya'ya özgü olduğunu, ancak günümüzde ise dünya çapında yaygın hale geldiğini belirtti. Ağılönü, hünnap meyvesinin, büyük çiçekli çalılarda veya ağaçlarda büyüdüğünü söyledi. Ağırönü, hünnap meyvesinin, insan sağlığı için önemli rol oynadığını söyleyerek birçok sağlık sorunu için öneminden bahsederek, kalp, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kas kontrolü, diş ve kemikler için faydalı olduğunu ifade etti. Hünap'ın kilosu ise boyutuna göre değişmekte olduğu, kilogram fiyatının 80 ile 125 TL arasında değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

#3
Foto - Evlerinizden kesinlikle eksik etmeyin! Faydalarını duyduğunuzda şaşıracaksınız

Aktar Metin Ağılönü, hünnabın bir vitamin deposu olduğunu, özellikle kış aylarında tüketildiğinde insan sağlığı için önemli olduğunu söyleyerek faydalarını tek tek sayarak şöyle konuştu, “Hünnap bir vitamin deposudur ve aynı zaman da Çin hurması olarak da biliniyor. Hünnap meyvesi, Güney Asya'ya özgü bir meyvedir. Ancak günümüzde tüm dünya da yaygın hale geldi, geliyor. Hünnap meyvesi, hem yiyecek olarak hem de ilaç yapımında kullanılıyor. Hünnap meyvesinin kalorisi düşüktür, ancak lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle, hünnap mükemmel ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip, önemli bir vitamin olan hünnap C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca kas kontrolünde önemli bir yeri vardır. Makul miktarda potasyum da içeriyor. Bunların yanında hünnap meyvesi, vücuda enerji sağlayan doğal şekerdir. Hünnap meyvesinin vücudumuza birçok faydası vardır. Örnek vermek gerekirse, kalp sağlığını koruyor, sinir sistemini sağlığını korur, cilt salığını için faydalı bir meyvedir. Diş, kemik ve kas sağlığını koruyan bir meyvedir. Aynı zamanda düzenli ve yeteri miktarda tüketilirse enerji santralidir. Özellikle bu aylarda yani soğuk havalarda sindirim sistemimizi ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kilo vermek isteyenlerde kullanıyor. Antioksidan değeri yüksek bir meyvedir diyebilirim” şeklinde konuştu.

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