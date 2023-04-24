Evleri tehdit ediyor! Yaşlı çift yardım istedi

İstinat duvarı ve evin arasına kereste koyarak tedbir aldığını belirten Bayram Yiğit, "Burası ilk başta yolda su patlamıştı, ardından o bölgeyi eştiler ama bir şey bulamadılar. Duvar 8 gündür bu şekilde duruyor. Ev ve duvar arasına kereste koydum o şekilde duruyor. Keresteleri koymazsam evin üzerine yıkılabilir. Evin bazı yerlerinde çatlamalar oldu, tavanlarda ve kirişlerinde daha çok çatlama oldu. Yetkililerden buraya gelip bakmalarını istiyorum. Çok korkuyorum, eşimle burada beraber kalıyoruz, geceleri korkuyoruz" dedi.