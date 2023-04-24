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Aktüel
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Evleri tehdit ediyor! Yaşlı çift yardım istedi

2023-04-24 18:21:55
Evleri tehdit ediyor! Yaşlı çift yardım istedi

Tokat'ta sallanan istinat duvarı bitişiğindeki evleri tehdit ediyor.

#1
Foto - Evleri tehdit ediyor! Yaşlı çift yardım istedi

Tokat merkez Cemalettin Mahallesi Miraç Sokak'ta bulunan bir istinat duvarı yıkılma tehlikesi altında.

#2
Foto - Evleri tehdit ediyor! Yaşlı çift yardım istedi

Hareket eden duvar, bitişiğinde bulunan müstakil evleri de tehdit ediyor.

#3
Foto - Evleri tehdit ediyor! Yaşlı çift yardım istedi

Evlerin duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle hane sakinleri korku dolu günler geçiriyor.

#4
Foto - Evleri tehdit ediyor! Yaşlı çift yardım istedi

Duvarın bitişiğinde ikamet eden yaşlı çift, evlerinin üzerlerine yıkılmasından endişe ettiklerini belirtip yetkililerden yardım istedi.

#5
Foto - Evleri tehdit ediyor! Yaşlı çift yardım istedi

İstinat duvarı ve evin arasına kereste koyarak tedbir aldığını belirten Bayram Yiğit, "Burası ilk başta yolda su patlamıştı, ardından o bölgeyi eştiler ama bir şey bulamadılar. Duvar 8 gündür bu şekilde duruyor. Ev ve duvar arasına kereste koydum o şekilde duruyor. Keresteleri koymazsam evin üzerine yıkılabilir. Evin bazı yerlerinde çatlamalar oldu, tavanlarda ve kirişlerinde daha çok çatlama oldu. Yetkililerden buraya gelip bakmalarını istiyorum. Çok korkuyorum, eşimle burada beraber kalıyoruz, geceleri korkuyoruz" dedi.

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