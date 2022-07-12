  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Evler küle döndü! Feci görüntüler

2022-07-12 15:31:48
Evler küle döndü! Feci görüntüler

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Ödek köyünde çıkan yangın, iki evde hasara neden oldu.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemiroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, bitişikteki Bayram Kibaroğlu'na ait eve sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Özdemiroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, bitişikteki Bayram Kibaroğlu'na ait eve sıçradı.

#2
Foto - İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

#3
Foto - Yangında, Özdemiroğlu'na ait ev kullanılamaz hale gelirken, Kibaroğlu'na ait evde de hasar oluştu.

Yangında, Özdemiroğlu'na ait ev kullanılamaz hale gelirken, Kibaroğlu'na ait evde de hasar oluştu.

Türkiye için müthiş fırsat! Dünyanın en büyük ikinci rezervi o ilçeden çıktı
Gündem

Türkiye için müthiş fırsat! Dünyanın en büyük ikinci rezervi o ilçeden çıktı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde dünyanın en büyük ikinci (694 milyon ton) Nadir Toprak Elementi (NTE) rezervi keşfedildi. Cumhurbaşkanı Erd..
Kimse bunu beklemiyordu! Rusya'ya büyük saldırı: 100 ölü 200 yaralı
Dünya

Kimse bunu beklemiyordu! Rusya'ya büyük saldırı: 100 ölü 200 yaralı

Ukrayna gece vakti Rusya'nın mühimmat deposunu havaya uçurdu. Saldırıda 100 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.
Rusya az önce bütün dünyaya duyurdu! Flaş Türkiye ve Erdoğan kararı
Dünya

Rusya az önce bütün dünyaya duyurdu! Flaş Türkiye ve Erdoğan kararı

Rusya'dan gelen son dakika açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in görüşeceği açıklandı. İkili, 19 Temmuz'da İran'ı..
Bursa da ekmeğe bir zam daha!
Ekonomi

Bursa da ekmeğe bir zam daha!

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmek fiyatlarına bir zam daha yaptı.
Biden'a büyük şok! İnternete sızdırıldı
Dünya

Biden'a büyük şok! İnternete sızdırıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı. Söz konusu veriler arasında Hunt..
Rıza Türmen, Osman Kavala'yı savunduğuna göre Türkiye doğru yolda!
Gündem

Rıza Türmen, Osman Kavala'yı savunduğuna göre Türkiye doğru yolda!

CHP eski milletvekili, HDP'nin yeni danışmanı, AİHM eski yargıcı Rıza Türmen'in, AİHM'in Gezi finansörü Osman Kavala'ya ilişkin skandal kara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23