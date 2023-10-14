2023-10-14 11:03:31 Evinize sakın bu balonlardan sokmayın! Tehlikesiz sanılıyor ama, 7 yaşındaki çocuk doğum gününde bakın nasıl hayatını kaybetti! Olacak iş değil
Bu balonlar resmen ölüm saçıyor. Evinize sakın bu balonlardan almayın! Tehlikesiz sanılıyor ama özellikle de doğum günlerinde tercih edilen o balonlar ölüme yol açabiliyor. Öyle ki 7 yaşındaki çocuk doğum gününde hayatını kaybetti. İşte konuya ilişkin detaylar… Doğum günü partilerinin, sürprizlerin vazgeçilmezi süsü olan balonlar sanıldığı kadar tehlikesiz değil. Bu balonlar bazen ölümlere yol açabiliyor. Yedi yaşındaki bir kız çocuğunun doğum gününün kutlandığı akşam hayatını kaybetmesinin altından balonlar çıktığı iddia edildi. Acılı anne, diğer aileleri uyardı.