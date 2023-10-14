Evinize sakın bu balonlardan sokmayın! Tehlikesiz sanılıyor ama, 7 yaşındaki çocuk doğum gününde bakın nasıl hayatını kaybetti! Olacak iş değil

Kafasına geçirdiği balonu çıkarttıktan sonra acil servise haber verdiğini söyleyen anne Kelly, "Onu geri getirmek için yorulmadan çalıştılar ama onu hayata döndürme girişimleri başarısız oldu. Büyük bir şok yaşadım. Kızımın gerçekten öldüğüne inanamadım" dedi. Küçük kızın boğulma sonucu mu yoksa helyum zehirlenmesi sonucu mu öldüğü henüz belli değil. Annenin ifadelerine göre ise doktorların ölüm nedenini belirlemesi için otopsi yapıyor oldukları öğrenildi. Acılı anne, bu durumu tehlikeleri ortaya sermek için paylaştığını ifade etti.