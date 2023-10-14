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Evinize sakın bu balonlardan sokmayın! Tehlikesiz sanılıyor ama, 7 yaşındaki çocuk doğum gününde bakın nasıl hayatını kaybetti! Olacak iş değil

2023-10-14 11:03:31
Evinize sakın bu balonlardan sokmayın! Tehlikesiz sanılıyor ama, 7 yaşındaki çocuk doğum gününde bakın nasıl hayatını kaybetti! Olacak iş değil

Bu balonlar resmen ölüm saçıyor. Evinize sakın bu balonlardan almayın! Tehlikesiz sanılıyor ama özellikle de doğum günlerinde tercih edilen o balonlar ölüme yol açabiliyor. Öyle ki 7 yaşındaki çocuk doğum gününde hayatını kaybetti. İşte konuya ilişkin detaylar… Doğum günü partilerinin, sürprizlerin vazgeçilmezi süsü olan balonlar sanıldığı kadar tehlikesiz değil. Bu balonlar bazen ölümlere yol açabiliyor. Yedi yaşındaki bir kız çocuğunun doğum gününün kutlandığı akşam hayatını kaybetmesinin altından balonlar çıktığı iddia edildi. Acılı anne, diğer aileleri uyardı.

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Foto - Evinize sakın bu balonlardan sokmayın! Tehlikesiz sanılıyor ama, 7 yaşındaki çocuk doğum gününde bakın nasıl hayatını kaybetti! Olacak iş değil

Olay, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde meydana geldi. Yedi yaşındaki bir kız çocuğu Alexandra Hope, doğum günü balonları oynadığı anlarda hayatını kaybetti. Kız çocuğunun annesi Channa Kelly, doğum günlerinde, özel günlerde kullanılan balonların boğulma tehlikesi oluşturduğunu söyleyerek ebeveynleri uyardı. Hayatını kaybeden kız çocuğunun annesi Kelly, Facebook hesabında yaptığı bir paylaşımla kızının evde balonları patlatırken hayatını kaybettiğini açıkladı. Kızının, 7 rakamında şişirilmiş olan helyum balonu patlatmak için izin istediğini ve kendisinin de izin verdiğini söyledi. Bu tarz balonların tehlikelerinden haberdar olmayan anne, bir süre uyuduktan sonra kızına bakmaya gittiğini ve yüz üstü yerde yatarken bulduğunu paylaştı. Kızının kafasının üzerinde bir sürü balon olduğunu da belirtti.

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Foto - Evinize sakın bu balonlardan sokmayın! Tehlikesiz sanılıyor ama, 7 yaşındaki çocuk doğum gününde bakın nasıl hayatını kaybetti! Olacak iş değil

Kafasına geçirdiği balonu çıkarttıktan sonra acil servise haber verdiğini söyleyen anne Kelly, "Onu geri getirmek için yorulmadan çalıştılar ama onu hayata döndürme girişimleri başarısız oldu. Büyük bir şok yaşadım. Kızımın gerçekten öldüğüne inanamadım" dedi. Küçük kızın boğulma sonucu mu yoksa helyum zehirlenmesi sonucu mu öldüğü henüz belli değil. Annenin ifadelerine göre ise doktorların ölüm nedenini belirlemesi için otopsi yapıyor oldukları öğrenildi. Acılı anne, bu durumu tehlikeleri ortaya sermek için paylaştığını ifade etti.

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