Evinizde servet bulunuyor olabilir! Aman dikkat! Sakın çöpe atmayın, tüm dünya yana yakıla bu ürünü arıyor

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2020'de dünya genelinde satılan her 25 otomobilden biri elektrikliydi. Bu rakamın 2023'te daha da artarak her beş otomobilden birinin elektrikli olması bekleniyor. UEA elektrikli araçlar yeşil enerjiyle şarj edilince fosil yakıtlı araçlara göre en az dört kat daha az çevresel etki bıraktığını düşünüyor. Ancak, bu hızlı geçişin arkasında yatan sorunlardan biri, kritik minerallerin çıkarılması ve işlenmesindeki zorluklar.