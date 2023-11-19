2023-11-19 12:02:40 Evinizde servet bulunuyor olabilir! Aman dikkat! Sakın çöpe atmayın, tüm dünya yana yakıla bu ürünü arıyor
Bunu öğrendikten sonra bu ürününüze dört kolla sarılacaksınız! Sakın çöpe atmayın! Evinizde servet bulunduruyor olabilirsiniz! Bu ürün çok az bulunuyor! Dünya bu ürünü arıyor! Kurtuluşumuz onda... Dünya genelinde hızla artan iklim krizine çözüm arayışında, temiz enerji üretiminde kullanılan minerallerin rolü büyük bir öneme sahip. Telefonlarımızdan tutun da güneş panellerine kadar birçok teknolojik cihaz ve yeşil enerji aracı, nikel, lityum ve kobalt gibi kritik minerallere dayanıyor.