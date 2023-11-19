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Evinizde servet bulunuyor olabilir! Aman dikkat! Sakın çöpe atmayın, tüm dünya yana yakıla bu ürünü arıyor

2023-11-19 12:02:40
Evinizde servet bulunuyor olabilir! Aman dikkat! Sakın çöpe atmayın, tüm dünya yana yakıla bu ürünü arıyor

Bunu öğrendikten sonra bu ürününüze dört kolla sarılacaksınız! Sakın çöpe atmayın! Evinizde servet bulunduruyor olabilirsiniz! Bu ürün çok az bulunuyor! Dünya bu ürünü arıyor! Kurtuluşumuz onda... Dünya genelinde hızla artan iklim krizine çözüm arayışında, temiz enerji üretiminde kullanılan minerallerin rolü büyük bir öneme sahip. Telefonlarımızdan tutun da güneş panellerine kadar birçok teknolojik cihaz ve yeşil enerji aracı, nikel, lityum ve kobalt gibi kritik minerallere dayanıyor.

#1
Foto - Evinizde servet bulunuyor olabilir! Aman dikkat! Sakın çöpe atmayın, tüm dünya yana yakıla bu ürünü arıyor

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, 2020'de dünya genelinde satılan her 25 otomobilden biri elektrikliydi. Bu rakamın 2023'te daha da artarak her beş otomobilden birinin elektrikli olması bekleniyor. UEA elektrikli araçlar yeşil enerjiyle şarj edilince fosil yakıtlı araçlara göre en az dört kat daha az çevresel etki bıraktığını düşünüyor. Ancak, bu hızlı geçişin arkasında yatan sorunlardan biri, kritik minerallerin çıkarılması ve işlenmesindeki zorluklar.

#2
Foto - Evinizde servet bulunuyor olabilir! Aman dikkat! Sakın çöpe atmayın, tüm dünya yana yakıla bu ürünü arıyor

2022'de Endonezya, Filipinler ve Rusya'nın dünya genelinde nikel üretiminin üçte ikisini gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, kritik minerallerin sıkça belirli bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor. Özellikle Çin, kobalt, lityum ve nikelin büyük bir kısmını işliyor. Ancak, bu bölgelerde maden çıkarmak ve işlemek, sıkça çevresel ve insani sorunlara yol açıyor. 2023'e net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için, özellikle nikel, lityum ve kobalt gibi minerallerin arzının artırılması gerekiyor. Telefonların iç yapısındaki pil nikel, lityum ve kobalt içerir. Bu mineraller, elektrikli araçlardan evlere ve ofislere enerji sağlamak adına kritik bir rol oynar. Ancak, bu minerallerin talebi, özellikle elektrikli araç pazarının hızla büyümesiyle birlikte giderek artmakta. Artan talep bu mineralleri servet haline getiriyor.

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