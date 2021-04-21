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Hayat-Aktüel
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Evini kenevir tarlasına çeviren adam yakalandı!

2021-04-21 12:39:58
Evini kenevir tarlasına çeviren adam yakalandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, kentte bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Akdam Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda şüpheli A.G. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, kentte bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Akdam Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda şüpheli A.G. gözaltına alındı.

#2
Foto - Evdeki aramalarda, boyları 2-2,5 metre arasında değişen 87 kök Hint keneviri, yaklaşık 450 gram kubar esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Evdeki aramalarda, boyları 2-2,5 metre arasında değişen 87 kök Hint keneviri, yaklaşık 450 gram kubar esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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