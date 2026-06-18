Chikli, dün 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi zarar gören İran'ın durumuna değinerek, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." demişti.