Evin salonunda korkunç cinayet! Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

"Kalbini patlatıyor vurarak" Dilek Ceylan’ın kuzeni Melek, Dilek’in ve İdris’in iki senedir konuştukları bilgisini vererek, “İki senedir nişanlılardı. Dilek, istemedi. ’Bu iş olmayacak’ dedi. ’Psikopat’ dedi. Kurtulamayacağını anladı kuzenim. Dedi ki, ‘Sen tedavi ol. Tedavi olduktan sonra seninle evleneceğim.’ Ayrılmayı kabullenemedi. Dün değil ondan bir gün önce 22.07’de kuzenimle konuştum. 12.07’de kuzenimi kendi evinde, kızının ve annesinin gözü önünde iki el kurşun sıkarak öldürüp kaçıyor. Göğsünden tam. Kalbini patlatıyor vurarak. 12’yi 15 geçe beni arıyor, ‘Kuzeninizi vurdum’ diye. Benim telefonum sessizde olduğu için eşimi aramış. Eşim de dikkate almadı. Sessize almış. Eşim salonda yatıyordu. Sonra kız kardeşini aramış ‘Su testisi su yolunda kırılır. Bana bunu yapmayacaktı’ diye. Şu anda da iki gündür bulunamıyor. Iğdır’daymış. Oradan da Azerbaycan’a kaçacakmış. Herkese sesleniyorum: Lütfen bunu bulalım. Yeter artık. Bizim böyle bir şey başımıza geleceği aklımıza gelmezdi. Allah belasını versin. Acımız çok büyük. Elimiz, gözümüz ağlamaktan şişti. Keşke her gün ağlasak da o yine gelse. Yanımızda olsa. 32 yaşındaydı. Geride iki tane çocuğu kaldı. 14 yaşında kızının gözü önünde öldürüldü. Gitti birtanemiz, ömrümüz gitti” dedi.