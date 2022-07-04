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Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sebebi belli oldu

2022-07-04 14:43:19
Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sebebi belli oldu

Sakarya'da uzun süredir bir evin çatısından gelen seslerin sebebi belli oldu.

#1
Foto - Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde evinin çatısından gelen sesler üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaş, baykuş yavrularını görünce şoke oldu.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde evinin çatısından gelen sesler üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaş, baykuş yavrularını görünce şoke oldu.

#2
Foto - Ekipler tarafından alınan baykuş yavruları daha sonrasında güvenli bir yere bırakıldı.

Ekipler tarafından alınan baykuş yavruları daha sonrasında güvenli bir yere bırakıldı.

#3
Foto - Kızılcaali Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Fayik Çakar evinin çatısından sesler duymaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kızılcaali Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Fayik Çakar evinin çatısından sesler duymaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Çatıya çıkan ekipler, 4 peçeli baykuş yavrusunu gördü. Baykuşları koruma altına alan ekipler, saha sonrasında güvenli bir ortama bıraktı.

Çatıya çıkan ekipler, 4 peçeli baykuş yavrusunu gördü. Baykuşları koruma altına alan ekipler, saha sonrasında güvenli bir ortama bıraktı.

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