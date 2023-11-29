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Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

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Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

2023-11-29 19:05:26
Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak herkesin istek ve hayalidir. Gönül rahatlığıyla gülümsemek, güzel ve temiz görünmek isteyenler evde diş beyazlatma yöntemlerinin neler olduğunu, hangi tekniklerle dişlerin daha beyaz görünüme kavuşturulacağını merak ederek araştırmalarını sürüdürüyor. Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? Sorusuyla ilgili tüm detayları haberimizde sizlere sunacağız. Peki Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? Hangi mucizevi teknikler kullanılıyor? İşte detaylar…

#1
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

Beyaz dişlere sahip olmak insanların sosyal hayatta daha özgüvenli olmalarına büyük etki etmektedir. Dişlerini daha da beyazlatmak isteyenler evde diş beyazlatma yöntemlerini araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz evde diş beyazlatma yöntemleri ve mucizevi teknikleri…

#2
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

Ancak çoğu kişinin dişleri sigara, yiyecekler, kahve gibi birçok etken nedeniyle zamanla sararır, üzerinde lekeler oluşur ve parlaklığını kaybeder. Dişlerimize gerekli özeni göstersek dahi, dişlerimizdeki yıpranmanın önüne geçemeyiz.

#3
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

En çok bilinen yöntem olan limon ve karbonat karışımını uygulayabilirsiniz. Bir çay kaşığı karbonatın içine limonun suyunu sıkın ve köpürene kadar karıştırın. Ardından temiz bir diş fırçasıyla dişlerinizi fırçalayın. Asit özelliğinden dolayı haftada en fazla 1 ve 2 kereden fazla tekrarlamayın.

#4
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

Karbonatla fırçalayın. Islattığınız diş fırçasını karbonata batırıp dişleri fırçalayın. Renk açıcı özelliği olan karbonat dişlere iyi gelecektir. Haftada 2-3 kere uygulayabilirsiniz.

#5
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

Sabah'a göre; Sofra tuzu kullanın. Evde kullandığınız softa tuzuyla dişlerinizi fırçalarsanız hem renginin açıldığını hem de anti bakteriyel özelliği sayesinde dişlerin temizlendiğini göreceksiniz. Islattığınız diş fırçasını tuza batırıp fırçalamanız yeterli.

#6
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

Dişlerimizin asıl renginin zaten tam beyaz olmadığını düşünerek, onları evde uygulayacağımız bazı yöntemlerle üzerindeki lekelerden kurtarabilir, sararmasını önleyebilir, canlı, parlak ve sağlıklı hale getirebiliriz. Evde uygulayacağınız yöntemlerde kullanacağınız malzemelerin asitik özelliklerine de dikkat etmenizi öneririz.

#7
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

İşte diş beyazlatmanın kolay yolları; -Bir çorba kaşığı karbonat, bir çorba kaşığı öğütülmüş adaçayı ve yarım limon kabuğu rendesini karıştırın. Bitki uzmanı Suna Dumankaya'nın bu tarifine göre haftada iki kez bu karışımla dişlerinizi fırçalayın.

#8
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı karbonat, çeyrek çay kaşığı himalaya tuzu, çeyrek çay kaşığı elma sirkesini bir kaba koyup karıştırın. Eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Sonra diş fırçanızı bu karışıma batırıp dişlerinizi fırçalayın. Prof.Dr. Ahmet Maranki'nin bu tarifine göre, dişleriniz 7 günde 3 ton açılacak.

#9
Foto - Evde diş beyazlatma yöntemleri neler? İşte o mucize teknikler… Diş beyazlatma işlemi nedir, nasıl yapılır?

Hidrojen peroksitle beyazlatma: Amerikan Diş Hekimleri Birliği verilerine göre yüzde 3'lük hidrojen peroksitle dişleriniz kolay şekilde beyazlar. Eczaneden temin edeceğiniz hidrojen peroksitle diş beyazlatma yöntemi şöyle: 2 tatlı kaşığı yüzde 3'lük hidrojen peroksiti 3 tatlı kaşığı karbonatla karıştırın. İçine bir tutam tuz katın. Diş macunu kıvamına getirdikten sonra bu karışımla dişlerinizi fırçalayın. 2 dk. dişlerde beklettikten sonra ağzınızı suyla çalkalayın. Gliserin: Anti bakteriyel özelliğiyle bilinen gliserin, hem dişlerinizi beyazlatacak hem de ağzınızdaki mikropları öldürerek çürümeye karşı gelecektir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra birkaç damla gliserini dişlerinize uygulayın.

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