Ev yapımı çiğ köfte: Bugün ne pişirsem diyenlere kolay ve nefis tarif! İlgili malzemeler bakın ne

Hafta sonuna yaklaşırken mutfakta pratik ama doyurucu lezzetler arayanlar için bugünün menüsü hem hafif hem de keyifli evde kolayca bulunabilen malzemelerle hazırlanan bu çiğköfte severler için tam kararında bir yemek için malzemeler ne?

Ev yapımı gününe yakışan bu menüde ana rolü bol yeşillikli çiğköfte var. yanına ferahlatıcı ayran alan ister akşam yemeği ister misafir sofraları için tercih edebilir. her güne farklı bir pratik tarif bulmak sanıldığı kadar kolay olmayabilir. İşte çiğköftenin tarifini aşağıda adım adım bulabilirsiniz.

Evde çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte tarifi: Ev Yapımı Etsiz Çiğ Köfte Tarifi İçin Malzemeler. 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur. 1 su bardağı sıcak su (200 ml). 2 tatlı kaşığı tuz (silme). 2 yemek kaşığı isot. 1 adet küçük boy soğan. 2 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı yoğurt. 2 yemek kaşığı nar ekşisi. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 adet limonun suyu.

Ev Yapımı Etsiz Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır? Evde etsiz çiğ köfte yapmak için öncelikle uygun bir kap içerisine bulgurumuzu alalım. Üzerine sıcak suyu ekleyerek 15 dakika kadar bulgurların yumuşaması için bekletelim. Bu aşamada su miktarı bulgurun cinsine göre değişiklik gösterebilir. Güzel bir sonuç almak için kullandığınız bulgurun çiğ köftelik esmer bulgur olmasına da dikkat etmelisiniz. Bulgurlarımızın yumuşamasını beklerken biz de çiğ köftemizin diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. Kabuğunu soyduğumuz soğanımızı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayalım. Soğanı rendelemek ya da robottan geçirmek yerine bu şekilde doğramanız çiğ köftenizin lezzetini arttıracaktır. Doğradığımız soğanları avcumuzun içerisine alarak sıkalım ve suyunu çıkartalım. 15 dakika sonunda bulgurumuzun üzerini açalım ve doğru kıvamda olduğunu anlamak için elimize bir parça alarak sıkalım. Eğer bulgurlarımız toparlanıp dağılmadan duruyorsa yeterli şekilde ıslanmış demektir. Ancak elinizle sıktığınızda dağılıyorsa biraz daha sıcak su ilavesi yaparak ayarlayabilirsiniz. Bulgurlarımızı çiğ köfte yoğurma tepsimize alalım. Üzerine isot ve tuzu ekleyelim, bulgura yedirerek yoğurmaya başlayalım. Suyunu sıktığımız soğanları ilave edelim ve yoğurmaya devam edelim. Domates salçası, biber salçası, yoğurt, nar ekşisi, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyerek çiğ köftemizi yarım saat kadar yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada her malzemeyi ekledikten sonra güzelce yoğurarak yedirirseniz daha güzel sonuç elde ederseniz. Aynı zamanda kullandığınız isotun da iri taneli ve yağlı bir isot olması çiğ köftenizin parlaklığını ve rengini daha güzel yapacaktır.

İstediğimiz kıvama gelen çiğ köfte harcımızdan parçalar alalım ve elimizle sıkarak şekillendirelim. Burada eldiven kullanırsanız çiğ köfteleriniz daha pürüzsüz olacaktır. Ara ara da ellerinizi ıslatmayı ihmal etmemelisiniz. Şekillendirme işlemi bittikten sonra çiğ köftelerimizi marul, maydanoz, limon ve nar ekşisi eşliğinde servis edelim. bu ölçülerle 25-30 adet çiğ köfte elde ettik. Şimdiden afiyet olsun!

