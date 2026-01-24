Ev yapımı çiğ köfte: Bugün ne pişirsem diyenlere kolay ve nefis tarif! İlgili malzemeler bakın ne

Ev Yapımı Etsiz Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır? Evde etsiz çiğ köfte yapmak için öncelikle uygun bir kap içerisine bulgurumuzu alalım. Üzerine sıcak suyu ekleyerek 15 dakika kadar bulgurların yumuşaması için bekletelim. Bu aşamada su miktarı bulgurun cinsine göre değişiklik gösterebilir. Güzel bir sonuç almak için kullandığınız bulgurun çiğ köftelik esmer bulgur olmasına da dikkat etmelisiniz. Bulgurlarımızın yumuşamasını beklerken biz de çiğ köftemizin diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. Kabuğunu soyduğumuz soğanımızı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayalım. Soğanı rendelemek ya da robottan geçirmek yerine bu şekilde doğramanız çiğ köftenizin lezzetini arttıracaktır. Doğradığımız soğanları avcumuzun içerisine alarak sıkalım ve suyunu çıkartalım. 15 dakika sonunda bulgurumuzun üzerini açalım ve doğru kıvamda olduğunu anlamak için elimize bir parça alarak sıkalım. Eğer bulgurlarımız toparlanıp dağılmadan duruyorsa yeterli şekilde ıslanmış demektir. Ancak elinizle sıktığınızda dağılıyorsa biraz daha sıcak su ilavesi yaparak ayarlayabilirsiniz. Bulgurlarımızı çiğ köfte yoğurma tepsimize alalım. Üzerine isot ve tuzu ekleyelim, bulgura yedirerek yoğurmaya başlayalım. Suyunu sıktığımız soğanları ilave edelim ve yoğurmaya devam edelim. Domates salçası, biber salçası, yoğurt, nar ekşisi, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyerek çiğ köftemizi yarım saat kadar yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada her malzemeyi ekledikten sonra güzelce yoğurarak yedirirseniz daha güzel sonuç elde ederseniz. Aynı zamanda kullandığınız isotun da iri taneli ve yağlı bir isot olması çiğ köftenizin parlaklığını ve rengini daha güzel yapacaktır.