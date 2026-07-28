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Gazze'de şehit sayısı yükseldi!

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Gazze'de şehit sayısı yükseldi!

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 73 bin 333'e, yaralı sayısı ise 174 bin 23'e yükseldi.

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Foto - Gazze'de şehit sayısı yükseldi!

Sağlık kaynakları, enkaz altında ve sokaklarda hâlâ çok sayıda şehidin bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

#2
Foto - Gazze'de şehit sayısı yükseldi!

Gazze'deki sağlık kaynaklarının açıklamasına göre son 24 saatte hastanelere biri daha önce aldığı yaralar nedeniyle şehit olan olmak üzere 4 şehit ile 14 yaralı getirildi.

#3
Foto - Gazze'de şehit sayısı yükseldi!

Açıklamada, 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana siyonist rejimin saldırılarında 1207 Filistinlinin şehit olduğu, 3 bin 914 kişinin yaralandığı ve 803 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi.

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Foto - Gazze'de şehit sayısı yükseldi!

Sağlık yetkilileri, işgal saldırıları nedeniyle çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında veya yollarda bulunduğunu, ağır yıkım ve devam eden saldırılar sebebiyle ambulans ile sivil savunma ekiplerinin birçok noktaya ulaşamadığını belirtti.

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Foto - Gazze'de şehit sayısı yükseldi!

Uluslararası yardım kuruluşları ise Gazze'de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının sürdüğünü, devam eden saldırıların insani krizi her geçen gün daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulunuyor.

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Foto - Gazze'de şehit sayısı yükseldi!

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