Ev sahiplerini şoke eden karar! Zam yüzde 25'i geçemez

3 yıl süreyle kiraya veremez Fakat bu durumda da ev sahibi söz konusu dairesini 3 yıl süreyle başka birine kiralayamıyor. Evin satılma durumu da sık yaşananlardan. Evin satılması durumunda, mülkü alan kişi eğer kendi yaşayacaksa kiracının tahliyesini isteyebiliyor. Fakat bu durumda da 6 ay ya da bir sonraki sözleşme dönemine kadar zaman verilmesi gerekiyor. 2,5 yıllık dava süreci Tarafların anlaşamaması halinde ise tahliye davası süreci başlarken bu davalar da ortalama 2-2.5 yıl sürüyor. Bu süreçte kiracı, dava sonuçlanana kadar tahliye edilemiyor. Bu dava sürecinde ödenen kira bedelleri de önemli. Anlaşmazlık durumunda yüzde 25 sınırının üzerindeki ödemeler geri alınabiliyor Ev sahibi davalık olduğu kiracıya yüzde 25'ten fazla zam yapması durumunda, yüzde 25 sınırlaması geçerli olduğu süre boyunca aldığı farkı faiziyle geri ödemek zorunda. Bu konudaki emsal karara göre, yüzde 25 sınırı yürürlükte olduğu halde kiracısına daha fazla zam yapan ev sahibi, geriye dönük değerlendirmeye de hazırlıklı olmalı. Kiracı ilk yıl yüzde 25'ten fazla zamma razı olsa da bir sonraki yıl yaşanan anlaşmazlıkta, önceki yılın yüzde 25'ten fazla olan kira bedellerini faiziyle geri alma hakkına sahip oluyor.