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Ekonomi
5
Ev sahiplerini şoke eden karar! Zam yüzde 25'i geçemez

2023-07-04 13:02:38
Ev sahiplerini şoke eden karar! Zam yüzde 25'i geçemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ev sahiplerinin yüzde 25'ten fazla zam yapamayacağını belirtirken, tahliye şartlarının da belli olduğunu söyledi.

#1
Foto - Ev sahiplerini şoke eden karar! Zam yüzde 25'i geçemez

Fahiş kira bedelleri konusu halkın gündeminde. Son dönemde ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Hükümet, geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da kira artış oranlarını yüzde 25 ile sınırladı. Yasal sınıra rağmen bazı ev sahipleri, daha yüksek bedeller için kiracılarına baskı yapıyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, yüzde 25 sınırının altını çizdi. Tunç şöyle konuştu:

#2
Foto - Ev sahiplerini şoke eden karar! Zam yüzde 25'i geçemez

“Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin.”

#3
Foto - Ev sahiplerini şoke eden karar! Zam yüzde 25'i geçemez

Kira anlaşmazlıklarında hukuki süreç Bakan Tunç'a kira anlaşmazlıkları ile ilgili davalar da soruldu. Tunç, "Artmış olabilir. Artırmadıysa kiracıyı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor." dedi. Diğer yandan bu anlaşmazlıkların hukuki düzlemdeki ayrıntıları da merak konusu. Sözleşmesi bulunan kiracılar, ev sahibi tarafından gelişigüzel bir şekilde evden tahliye edilemiyor. Ev sahibi, kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu birinin ihtiyacı olması durumunda tahliye talep edebiliyor.

#4
Foto - Ev sahiplerini şoke eden karar! Zam yüzde 25'i geçemez

3 yıl süreyle kiraya veremez Fakat bu durumda da ev sahibi söz konusu dairesini 3 yıl süreyle başka birine kiralayamıyor. Evin satılma durumu da sık yaşananlardan. Evin satılması durumunda, mülkü alan kişi eğer kendi yaşayacaksa kiracının tahliyesini isteyebiliyor. Fakat bu durumda da 6 ay ya da bir sonraki sözleşme dönemine kadar zaman verilmesi gerekiyor. 2,5 yıllık dava süreci Tarafların anlaşamaması halinde ise tahliye davası süreci başlarken bu davalar da ortalama 2-2.5 yıl sürüyor. Bu süreçte kiracı, dava sonuçlanana kadar tahliye edilemiyor. Bu dava sürecinde ödenen kira bedelleri de önemli. Anlaşmazlık durumunda yüzde 25 sınırının üzerindeki ödemeler geri alınabiliyor Ev sahibi davalık olduğu kiracıya yüzde 25'ten fazla zam yapması durumunda, yüzde 25 sınırlaması geçerli olduğu süre boyunca aldığı farkı faiziyle geri ödemek zorunda. Bu konudaki emsal karara göre, yüzde 25 sınırı yürürlükte olduğu halde kiracısına daha fazla zam yapan ev sahibi, geriye dönük değerlendirmeye de hazırlıklı olmalı. Kiracı ilk yıl yüzde 25'ten fazla zamma razı olsa da bir sonraki yıl yaşanan anlaşmazlıkta, önceki yılın yüzde 25'ten fazla olan kira bedellerini faiziyle geri alma hakkına sahip oluyor.

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