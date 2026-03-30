  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP’deki “ajan” polemiğinde Sedat Peker bombası! Beklenmedik istifa sonrası yakın markaja aldı Türkiye genelinde 300 istasyonu olan akaryakıt devi iflastan kurtuldu! Şirketin başına geçen isim olay oldu Ev Sahipleri dikkat! Yapmayanı ağır cezalar bekliyor! Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte en uzun ömürlü 10 ilimiz Saniyeler içinde 6 bin metreye tırmanıyor, 400 km hızla infaz ediyor! Ordunun yeni “önleyici” avcısı göreve başladı Türkiye korkusu resmen akıllarını aldı! Fransa’dan tam 180 adet zırhlı canavar getirtecekler Teşkilat'taki 'İran' detayı gündeme oturdu! MİT gizli istihbarat ile ipten aldı Netanyahu duyunca resmen kafayı yiyecek! Kuzey Kore lideri Kim, “Sızdırdılar” dedi, gözlerinin yaşına bakmadı Siyasi kulisler bu açıklamayla çalkalanıyor! MHP’deki istifa ve “ajan” krizinde Sedat Peker perdesi aralandı S-400'lerden sonra Tunguska'lar geliyor! Türk kamuoyu 'bu ikiyüzlülük' diyerek tepkili
Ekonomi
16
Yeniakit Publisher
Ev Sahipleri dikkat! Yapmayanı ağır cezalar bekliyor!
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Ev Sahipleri dikkat! Yapmayanı ağır cezalar bekliyor!

Kira geliri beyanında son gün 31 Mart olarak hatırlatılırken, uzmanlar “bilmiyordum” gerekçesinin cezaları ortadan kaldırmayacağına dikkat çekiyor. İsa Karakaş, ev sahipleri için hazırladığı soru-cevap rehberiyle sürece dair önemli detayları paylaştı. Karakaş, beyanname verilmemesi durumunda ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini vurgulayarak, mülk sahiplerinin süre dolmadan işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirtti. Karakaş, 2025 yılı boyunca elde edilen kira gelirlerinin mutlaka devlete bildirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Unuttum, bilmiyordum ya da ‘az miktar bir şey olmaz’ demek, kapınıza ağır cezaların gelmesine davetiye çıkarmak demek” ifadelerini kullandı.

1
#1
İstisna sınırı ve beyan zorunluluğu 2025 yılı için konut kira gelirlerinde 47 bin TL’ye kadar istisna uygulanırken, bu tutarın aşılması halinde beyanname verilmesi zorunlu hale geliyor. 2026 yılı için ise bu sınır 58 bin TL olarak belirlendi. Uzmanlar, sınırın bir kuruş dahi aşılması durumunda beyan yükümlülüğünün doğduğuna dikkat çekiyor.

#2
Beyanname nasıl verilecek? Mükellefler, vergi dairesine gitmeden e-Devlet üzerinden “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor. Beyanname verildiği anda mükellefiyet kaydı da otomatik olarak oluşturuluyor.

#3
Beyan etmeyene ağır yaptırım Kira gelirini bildirmeyenleri ciddi yaptırımlar bekliyor. İstisna hakkı tamamen kaybedilirken, vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezaları ve gecikme faizleri devreye giriyor. Ancak idare tespit etmeden önce “pişmanlıkla” beyan verenler, süreci faiz ödeyerek tamamlıyor. Karakaş ev sahipleri için 11 kritik soruyu yanıtladı

#4
1. Son gün ne zaman? 31 Mart mesai bitimi son tarih. Beyanname ve ilk taksit bu tarihe kadar verilmeli.

#5
2. İstisna sınırı ne kadar? 2025 için 47.000 TL (2026 için 58.000 TL). Bu tutarın üstü beyan zorunluluğu getirir.

#6
3. Gelir yoksa ne yapılmalı? Eviniz boşsa veya gelir istisna altındaysa, e-Devlet üzerinden “İstisna Dilekçesi” verilmesi öneriliyor.

#7
4. Birden fazla evde istisna nasıl uygulanır? Toplam gelir için yalnızca bir kez istisna uygulanır.

#8
5. Beyanname verince ayrıca kayıt gerekir mi? Hayır. Sistem otomatik olarak mükellefiyet açar.

#9
6. İş yeri kira sınırı nedir? Stopajlı iş yerinde 330.000 TL, stopajsızda 18.000 TL sınırı var.

#10
7. Hem konut hem iş yeri geliri varsa? İstisna düşüldükten sonra toplam gelir 330.000 TL’yi geçerse ikisi de beyan edilir.

#11
8. Ödenen kira düşülebilir mi? Evet. “Gerçek gider yöntemi” seçilirse kendi oturduğunuz evin kirası düşülebilir.

#12
9. Bedelsiz kiraya verilen ev vergilendirilir mi? Evet. Emlak değerinin %5’i gelir kabul edilir.

#13
10. Eğitim ve sağlık harcamaları düşülür mü? Gelirin ’unu aşmamak şartıyla indirilebilir.

#14
11. Beyanname nasıl verilir? e-Devlet “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden kolayca yapılır.

#15
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! ABD askerleri saldırıya uğradı

Wall Street Journal gazetesi sıcak gelişmeyi "İran'ın Suudi Arabistan'daki üsse yönelik dron saldırısında 12 ABD askeri yaralandı" ifadeleri..
‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!
Gündem

‘CHP’nin sesi’ partisinin fuhuşçu başkan kararını açıkladı: Yarına kadar vakti var!

CHP’nin 21 yaşındaki işçisiyle otel odasında basılan fuhuşçu başkanla ilgili atacağı adımı CHP yandaşlığı nedeniyle ‘CHP’nin sesi’ olarak an..
Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste
Gündem

Sosyal medyaya damga vurdu! Uçkur partisi CHP'ye beste

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında başkent Ankara'da bir otel odasında bir kadınla birlikt..
Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz
Gündem

Fatih Altaylı CHP'den umudu kesti: Bunlar Cumhuriyeti değil saat bile kuramaz

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanmasının ardından CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın "Ben..
Laikçi koro yine çıldırdı! Kadıköy Camii’ne bakın nasıl karşı çıktılar
Sosyal Medya

Laikçi koro yine çıldırdı! Kadıköy Camii’ne bakın nasıl karşı çıktılar

Kadıköy Rıhtım'da yükselmesi planlanan cami projesi, ilçedeki malum çevreleri yine ayağa kaldırdı. Milletin değerlerine her fırsatta sırt çe..
Ahmet Hakan belediye çalışanıyla otelde basılan CHP’li başkanı yazdı: Ne izansız, ne şuursuz adammış! Bunu yapan adam her şeyi yapar!
Gündem

Ahmet Hakan belediye çalışanıyla otelde basılan CHP’li başkanı yazdı: Ne izansız, ne şuursuz adammış! Bunu yapan adam her şeyi yapar!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 21 yaşındaki çalışanıyla otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Yalım’ın rezaleti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23