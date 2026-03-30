Ev Sahipleri dikkat! Yapmayanı ağır cezalar bekliyor!
Kira geliri beyanında son gün 31 Mart olarak hatırlatılırken, uzmanlar “bilmiyordum” gerekçesinin cezaları ortadan kaldırmayacağına dikkat çekiyor. İsa Karakaş, ev sahipleri için hazırladığı soru-cevap rehberiyle sürece dair önemli detayları paylaştı. Karakaş, beyanname verilmemesi durumunda ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini vurgulayarak, mülk sahiplerinin süre dolmadan işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirtti. Karakaş, 2025 yılı boyunca elde edilen kira gelirlerinin mutlaka devlete bildirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Unuttum, bilmiyordum ya da ‘az miktar bir şey olmaz’ demek, kapınıza ağır cezaların gelmesine davetiye çıkarmak demek” ifadelerini kullandı.