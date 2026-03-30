Ev Sahipleri dikkat! Yapmayanı ağır cezalar bekliyor!

İstisna sınırı ve beyan zorunluluğu 2025 yılı için konut kira gelirlerinde 47 bin TL’ye kadar istisna uygulanırken, bu tutarın aşılması halinde beyanname verilmesi zorunlu hale geliyor. 2026 yılı için ise bu sınır 58 bin TL olarak belirlendi. Uzmanlar, sınırın bir kuruş dahi aşılması durumunda beyan yükümlülüğünün doğduğuna dikkat çekiyor.