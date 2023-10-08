Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Artan kira anlaşmazlıkları mahkemeleri kilitleyince 1 Eylül itibarıyla ‘arabuluculuk dönemi’ başlatıldı. Yapılan düzenlemeye göre ev sahibi ya da kiracı dava açmak isterse önce arabulucuya gitmek zorunda. Ancak bu uzlaşacakları anlamına gelmiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre geçen beş haftalık süreçte anlaşma oranının yaklaşık yüzde 55 olduğu açıklanırken, bunun başlıca sebebi şöyle özetleniyor: