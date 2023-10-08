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Ekonomi
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Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

2023-10-08 13:24:26
Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Kira anlaşmazlıklarında arabulucuya gidenlerin yarısı uzlaşma sağlayamıyor. Evden çıktığında aynı bedelle yeni ev bulamayacağını bilenler tahliye konusunda anlaşamazken, ödenen kira ile yeni istenen rakam arasında uçurum olması kira tespit görüşmelerini sonuçsuz bırakıyor. Gayrimenkul hukuku uzmanları, “Kiracılar arabulucu sonrası açılan davanın ortalama üç yıl süreceğini biliyor. Bu avantajı kullanıp işi mahkemeye bırakıyor” diyor.

#1
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Artan kira anlaşmazlıkları mahkemeleri kilitleyince 1 Eylül itibarıyla ‘arabuluculuk dönemi’ başlatıldı. Yapılan düzenlemeye göre ev sahibi ya da kiracı dava açmak isterse önce arabulucuya gitmek zorunda. Ancak bu uzlaşacakları anlamına gelmiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre geçen beş haftalık süreçte anlaşma oranının yaklaşık yüzde 55 olduğu açıklanırken, bunun başlıca sebebi şöyle özetleniyor:

#2
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

- Kiracılar evden çıktığında aynı rakama yeni bir seçenek bulamayacağı için tahliyeye yanaşmıyor.

#3
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

- İstenen yeni bedelle ödenen arasında uçurum olduğu için de kira tespit görüşmeleri sonuçsuz kalıyor..

#4
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

- Her iki talepte de kiracılar dava süreçlerinin ortalama üç yılı bulduğunu bildiği için zaman avantajını kullanıyor ve ‘Dava açın’ diyor.

#5
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un önceki gün yaptığı açıklamaya göre 1 Eylül’den itibaren yapılan kira anlaşmazlığı başvurusu 30 bine yaklaştı. Tunç, kira uyuşmazlıklarında anlaşma sayısının 2 bin 817, anlaşamama sayısının ise 2 bin 157 olduğunu belirtti.

#6
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre kira krizini aşmanın yolları şöyle: - En temel çözüm arzın arttırılması olarak görülüyor. Bozulan arz-talep dengesinin fiyat ve kira artışında önemli etken olduğu dile getiriliyor.

#7
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

- Türkiye’de ev sahipliği oranı giderek geriliyor. Bu da daha çok kiralık ev talebi yaratıyor. Dar ve orta gelirlilerin ev sahibi olması için daha çok sosyal konut üretilmesi, evi olmayanlar için uygun kredi imkânları tanınması gerektiği belirtiliyor.

#8
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

- Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ‘kiralık sosyal konut’ üretimi dikkat çeken önerilerinden biri. Bunun önündeki en büyük engel arsa olduğu için kamu-özel sektör işbirliği ile yeni modeller denenmesi öneriliyor.

#9
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

- Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması nedeniyle son dönemde kimi ev sahipleri evlerini boş tutmayı tercih ediyor. Bu evlerin sisteme dahil edilmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

#10
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Arabuluculuk sisteminde yaşananları uzmanlar değerlendirdi. İşte gelinen nokta...

#11
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, konuyu tahliye ve kira tespit davaları olarak ikiye ayırmak gerektiğini belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

#12
Foto - Ev sahibi - kiracı milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönem resmen başladı: Herkes şaşkın: Hiç kimse bunu beklemiyordu…

“Kiracı evini tahliye etmemek, mal sahibi tahliye edip ya kendisi kullanmak ya da daha yüksek bedele kiralamak istiyor. Bu durumlarda arabuluculuk sistemin başarısı yüzde 10-20’lere düşüyor. Kiracı tahliye sonrası ödediğinden çok daha yüksek kira ile karşılaşacağını biliyor. Yargı sürecinin de 2.5-3.5 yılda sonuçlanacağını bilmesi uzlaşmayı engelliyor.

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