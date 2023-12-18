2023-12-18 14:39:21 Ev sahibi-kiracı milyonları ilgilendiriyor! Üst sınır yok! Kallavi zam geliyor
Yeni yıla sayılı günler kala birçok apartman ve sitede aidat zamları konuşulmaya başlandı. Yönetim şirketleri en büyük gider kalemi olan personel maaşları nedeniyle asgari ücret düzenlemesini bekliyor. Ev sahipleri ve kiracılar ise tedirgin. Kimi sitelerde maliyetlerle açıklanamayacak yüksek zamlar yapılması, usulsüz işlem ve yolsuzluk olaylarının artması ‘zamlar ne kadar gerçekçi olacak’ sorusunu da beraberinde getiriyor.