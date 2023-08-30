Ev için güneş paneli hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 fiyatları…

Örneğin, günlük ortalama enerji tüketiminiz 30 kWh ve sistem verimliliği ? ise ve günde ortalama 5 saat güneş ışığı alıyorsanız, günlük enerji üretim gereksiniminizi aşağıdaki gibi hesaplarsınız: Günlük Enerji Üretim Gereksinimi = 30 kWh / 0,8 = 37,5 kWh. Yüzde 85'lik bir değer kaybı faktörü varsayıldığında, ihtiyaç duyulan güneş paneli gücü şu şekilde olacaktır: Güneş Paneli Kapasitesi = 37,5 kWh / 5 saat = 7,5 kW Dengeleme faktörü dikkate alındığında (Işığın tamamı elektriğe dönüştürülmez, o yüzde ? verim baz alınır), gerçek güneş paneli kapasitesi şu şekilde olacaktır: Gerçek Güneş Paneli Kapasitesi = 7,5 kW / 0,85 = 8,82 kW Tek bir güneş panelinin kapasitesi 300 W ise, gerekli panel sayısı şu şekilde olacaktır: Güneş Panel Sayısı = 8,82 kW / 0,3 kW = 29,4 panel