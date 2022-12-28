2022-12-28 19:12:00 Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor
ABD'deki kar fırtınası nedeniyle evler resmen buz tutarken fırtınada 48 kişi hayatını kaybetti.
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ABD'deki kar fırtınası nedeniyle evler resmen buz tutarken fırtınada 48 kişi hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir süren nesilde bir görülen kar fırtınası nedeniyle Wisconsin Eyaleti'nde yer alan Gills Rock kasabası buz tutarken ülkedeki toplam ölüm sayısı 26'dan 48'e yükseldi.
ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.
Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu.
100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.
Wisconsin Eyaleti'nin yanı sıra kar fırtınası ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına almayı devam ediyor.
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentler araç trafiğine kapatılırken birçok vatandaş mahsur durumda kaldı.
-Market rafları talan edildi- Kar fırtınasının etkisiyle adeta hayatta kalma mücadelesi içerisine giren Amerikalılar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlerdeki rafları boşalttı.
-Binlerce kişi elektriksiz kaldı- Öte yandan yetkililer tarafından paylaşılan bilgiler ışığında milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı ve binlerce uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektrikten yoksun kalarak evlerine hapis oldu.
-Kar fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi- Ölümcül kar fırtınası Amerika nüfusunun yüzde 60'lık bir dilimini ölümcül şekilde tehdit ederken, 25 Aralık Pazar günü 1645 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Toplamda 3869 uçuşta da gecikme yaşandı.
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