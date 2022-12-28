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Dünya
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Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

2022-12-28 19:12:00
Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

ABD'deki kar fırtınası nedeniyle evler resmen buz tutarken fırtınada 48 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir süren nesilde bir görülen kar fırtınası nedeniyle Wisconsin Eyaleti'nde yer alan Gills Rock kasabası buz tutarken ülkedeki toplam ölüm sayısı 26'dan 48'e yükseldi.

#2
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

ABD’de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi.

#3
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu.

#4
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü.

#5
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

Wisconsin Eyaleti'nin yanı sıra kar fırtınası ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına almayı devam ediyor.

#6
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentler araç trafiğine kapatılırken birçok vatandaş mahsur durumda kaldı.

#7
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

-Market rafları talan edildi- Kar fırtınasının etkisiyle adeta hayatta kalma mücadelesi içerisine giren Amerikalılar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlerdeki rafları boşalttı.

#8
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

-Binlerce kişi elektriksiz kaldı- Öte yandan yetkililer tarafından paylaşılan bilgiler ışığında milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı ve binlerce uçuşun iptal edildiği bildirildi.

#9
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektrikten yoksun kalarak evlerine hapis oldu.

#10
Foto - Ev bile buz tuttu! ABD felaketi yaşıyor

-Kar fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edildi- Ölümcül kar fırtınası Amerika nüfusunun yüzde 60'lık bir dilimini ölümcül şekilde tehdit ederken, 25 Aralık Pazar günü 1645 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Toplamda 3869 uçuşta da gecikme yaşandı.

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