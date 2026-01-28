Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

İZMİR VE MERSİN 3 büyükşehir arasında yer alan İzmir’de de geçen yıl satışlar yüzde 21 oranında yükseliş gösterdi. “Ege’nin İncisi”nde satışlar, 2024’e göre 16 bin 600 adet arttı ve 100 bin barajına oldukça yaklaştı. Güneyde ise Mersin, # ile satış oranı en çok yükselen iller arasında yer aldı ve toplam satışlarda 50 bin adet barajını aştı.