  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hastalık hastasına asla söylenmemesi gereken 3 cümle: Yarardan çok zarar vermeyin! Mete Yarar canlı yayında çılgına döndü: Buna müsaade etmem Trabzonspor Belediye Başkanı araya girdi! Oulai kapıları tamamen kapandı Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı: İçerde ne ararsan var Eczanede değil manavda! Bu ürünü yiyin: Akciğerlerdeki çöpü temizliyor, nefesi açıyor
Ekonomi
20
Yeniakit Publisher
Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

Türkiye’de konut satışları geçen yıl yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Konut yatırımcılarının en çok tercih ettiği iller de açıklandı. İşte o illerimiz..

#1
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

Türkiye’de konut satışları geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 adet olarak gerçekleşti ve rekor seviyeye ulaştı. Yüksek faiz ortamının devam etmesine rağmen, konut fiyatlarında reel düşüş ve altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıyı gayrimenkule de yönlendirdi.

#2
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

2025’te toplam satışlar yıllık bazda ,3 artarken, iller bazında daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı illerde artış oranının ’nin de üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

#3
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

SATIŞLARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL Geçen yıl il bazında konut satış adetlerinin yanı sıra 2024’e göre yükseliş oranları da dikkate alındığında, satışların en çok arttığı ilk 10 şehir şöyle sıralandı:

#4
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

1-İstanbul: 280 bin 262 adet ()

#5
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

2-İzmir: 96 bin 998 adet (!)

#6
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

3-Mersin: 57 bin 821 adet (#)

#7
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

4-Tekirdağ: 42 bin 152 adet (")

#8
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

5-Kocaeli: 41 bin 496 adet ()

#9
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

6-Samsun: 33 bin 665 adet (")

#10
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

7-Sakarya: 27 bin 307 adet ()

#11
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

8-Eskişehir: 27 bin 212 adet (!)

#12
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

9-Mardin: 14 bin 596 adet ( )

#13
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

10-Ordu: 13 bin 63 adet (&)

#14
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

İSTANBUL FAKTÖRÜ Konut satışlarından aslan payını alan İstanbul’da geçen yıl 280 binin üzerinde tapu el değiştirdi. Mega kentte geçen yıl, 2024’e kıyasla fazladan 41 bin 49 adet konut satışı gerçekleşti. artış ile Türkiye ortalamasını aşan İstanbul, yatırımcının ilk tercihleri arasında yer aldı.

#15
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ Geçen yıl konut satışlarında İstanbul’un komşu illeri Tekirdağ’da " ve Kocaeli’de de artış gözlemlendi. Mega kentin doğu ve batısında devamı gibi konumlanan iki şehir, konut yatırımcısının da ilgi alanında olmaya devam etti.

#16
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

İZMİR VE MERSİN 3 büyükşehir arasında yer alan İzmir’de de geçen yıl satışlar yüzde 21 oranında yükseliş gösterdi. “Ege’nin İncisi”nde satışlar, 2024’e göre 16 bin 600 adet arttı ve 100 bin barajına oldukça yaklaştı. Güneyde ise Mersin, # ile satış oranı en çok yükselen iller arasında yer aldı ve toplam satışlarda 50 bin adet barajını aştı.

#17
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

SAMSUN VE ESKİŞEHİR Öğrenci şehri olarak da öne çıkan Samsun ve Eskişehir’de satış oranı, geçen yıl barajını aştı. Sakarya da İstanbul’a yakın olma ve Marmara Bölgesinde yer alma avantajı ile yatırımcıların talep gösterdiği iller arasında konumlandı.

#18
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

MARDİN VE ORDU Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin, satışlarda oranında artış performansı ile 2025’te öne çıkan iller arasında kendini gösterdi. Doğu Karadeniz’de ise Ordu, & satış artışına imza attı. Böylece Ordu, satışlarını oransal olarak en çok yükselten il oldu.

#19
Foto - Ev almayı planlayanlar dikkat! İşte satış rekoru kıran iller

ANKARA VE KAHRAMANMARAŞ Geçen yıl Kahramanmaraş’ta da satışlar artarak 13 bin 903 adede yükseldi. Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, bu ildeki artışın ana belirleyicisi oldu. Başkent Ankara ise geçen yıl 152 bin 534 adet satışla Türkiye ikincisi olmasına rağmen, artış oranı ’te sınırlı kaldı. Ankara, bu artış oranı ile ilk 10 il arasına giremedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Kar

Mal sahibi mülk sahibi,Hani bunun ilk sahibi,Malda yalan,Mülkte yalan sende git biraz oyalan,Şu üç günlük yaşamda insanlar kafayı yemiş,Evler hamamlar, altınlar ,dolarlar bir bakmışsın 2 mt.bir çukur ne mal ne mülk ne altın,anadan hüryan ayağında kilodu dahi yok,nedir bu telaşı.
TÜM YORUMLARA GİT
Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Kültür - Sanat

Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada gündem olan 6,5 dakikalık mini belgeselde, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Avrupa’nın hasta adamı” değil; hoşgörülü, yenilikçi ve ..
Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv yapısına ve vatandaşın altın birikimine dair çarpıcı bir analiz paylaştı..
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!
Gündem

DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Suriye’de Şam güçleri karşısında 1 haftada dağılan terör örgütünün kadınları kullanarak uluslararası destek bulmak ve intikam duygularını p..
Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak
Gündem

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Onlarca senedir Türkiye’yi yöneten iktidarların girmek için kapısında beklediği AB, kendi bünyesindeki ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmay..
AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup
Otomotiv

AB’nin yeni oyunu! Türkiye otomotivde saf dışı mı kalacak? Başkan Erdoğan’dan AB Komisyonu Başkanı’na mektup

Avrupa Birliği’nin “Made in EU” yaklaşımı, stratejik sektörlerde üretimi Birlik sınırları içine çekmeyi hedeflerken, AB ile derin entegrasyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23