Eurofighter teklifine karşı ABD’den beklenmedik hamle: Eskiyen F-16’ları bırakın, size 5. nesil F-35 verelim
ABD'nin Portekiz Büyükelçisi John Arrigo, Lizbon yönetimine eskiyen F-16 filosunu beşinci nesil F-35 savaş uçaklarıyla değiştirme çağrısında bulunarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arrigo, F-35'in Portekiz'i hava savunmasında "Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacağını" savunurken, uçağın üretiminde kullanılan Avrupa menşeli parçalara dikkat çekti. Portekiz'in Çin ile olan Kuşak ve Yol ortaklığını da gündeme getiren Büyükelçi, ABD ile kurulacak savunma ortaklığının stratejik açıdan en rasyonel seçenek olduğunu vurguladı.