Eurofighter teklifine karşı ABD’den beklenmedik hamle: Eskiyen F-16’ları bırakın, size 5. nesil F-35 verelim

Arrigo, ABD’nin kendisini Portekiz’in “en iyi ortağı” olarak gördüğünü ancak herhangi bir rakibi “uzak tutmak istediğini” söyledi. Portekiz’in Aralık 2018’de Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne katıldığını hatırlatan Arrigo, Lizbon’un ABD ile ortaklığının, İtalya’nın 2023’te yaptığı gibi girişimden çıkması halinde “gelişeceğini” ifade etti.