ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a olağanüstü bir tehditte bulundu. Hegseth, Tahran'ın masaya gelmemesi halinde vurulacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Colorado ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.
İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Trump'ın da bunu tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.
Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump da Genelkurmay Başk"anı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu. Trump, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır. General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir. Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke (İran) ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak." demişti.
İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti. ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.
