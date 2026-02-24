  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız
Haber Merkezi

ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a olağanüstü bir tehditte bulundu. Hegseth, Tahran'ın masaya gelmemesi halinde vurulacağını belirtti.

1
#1
Foto - ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Colorado ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

#2
Foto - ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız

İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Trump'ın da bunu tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.

#3
Foto - ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız

Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da "Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

#4
Foto - ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump da Genelkurmay Başk"anı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu. Trump, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır. General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir. Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke (İran) ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak." demişti.

#5
Foto - ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti. ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatansever

anlaşma olmayacak sizde iranı vuracaksınız ama iyide dayak yiyeceksiniz.sizede olan olacak bu sefer uçaklarınız düşebilir.

İ. Keskin

Vursaydı şimdiye kadar çoktaaan vururdu. ABD molla rejimi ile nuhalefeti birlemeye devam ediyor. Vursa bile dağı taşı bombalayacak, iran da yandım anam feryatları oynayacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
