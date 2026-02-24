ABD'den olağanüstü tehdit: Bizle anlaşın! Anlaşmazsanız sizi vuracağız

ABD Başkanı Donald Trump da Genelkurmay Başk"anı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirterek, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu. Trump, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır. General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir. Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke (İran) ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak." demişti.