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Spor
7
EURO 2024'ün en iyisi seçildi

2024-07-15 00:46:07
EURO 2024'ün en iyisi seçildi

Euro 2024'te İngiltere'yi finalde 2-1 yenen İspanya 4. kez şampiyon oldu. Turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Rodrigo Hernández Cascante seçildi.

#1
Foto - EURO 2024'ün en iyisi seçildi

Euro 2024'te İspanya mutlu sona ulaştı. İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya, Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.

#2
Foto - EURO 2024'ün en iyisi seçildi

Turnuvanın en iyi oyuncusu takım kaptanlarından Rodrigo Hernández Cascante (Rodri) seçildi. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu ise ilk golün asistini yapan Lamine Yamal seçildi.

#3
Foto - EURO 2024'ün en iyisi seçildi

EURO 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.

#4
Foto - EURO 2024'ün en iyisi seçildi

Bu turnuva öncesinde Almanya ile birlikte 3'er şampiyonluğu bulunan ve en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, 4. kez şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti.

#5
Foto - EURO 2024'ün en iyisi seçildi

İspanyollar, 5. kez mücadele ettiği finalde 4. kez kupaya uzandı.

#6
Foto - EURO 2024'ün en iyisi seçildi

İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de de şampiyonluğa ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.

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