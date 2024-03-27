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Spor
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EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

2024-03-27 16:06:08
EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

Son dakika haberleri... Futbol tarihinin en önemli organizasyonlarından birisi olan Avrupa Şampiyonası, bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Takımımızın da Vincenzo Montella yönetiminde yer alacağı turnuvanın en iyi kadrolarını açıkladılar. Transfermarkt'ın verilerine göre; kadro değeri açısından yapılan listede A Milli Takım'ın sırası da şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…

#2
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

İŞTE EN İYİ EURO 2024 KADROLARI

#3
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

ROMANYA Kadro değeri: 95 milyon Euro En değerli oyuncusu: Radu Draguşin – 25 milyon Euro

#4
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

SLOVENYA Kadro değeri: 121 milyon Euro En değerli oyuncusu: Jan Oblak – 30 milyon Euro

#5
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

Kadro değeri: 123 milyon Euro En değerli oyuncusu: Armando Broja – 28 milyon Euro

#6
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

SLOVAKYA Kadro değeri: 124 milyon Euro En değerli oyuncusu: David Hancko – 35 milyon Euro

#7
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

ÇEKYA Kadro değeri: 137 milyon Euro En değerli oyuncusu: Tomas Soucek – 35 milyon Euro

#8
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

GÜRCİSTAN Kadro değeri: 150 milyon Euro En değerli oyuncusu: Khvicha Kvaratskhelia – 80 milyon Euro

#9
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

MACARİSTAN Kadro değeri: 166 milyon Euro En değerli oyuncusu: Dominik Szoboszlai – 75 milyon Euro

#10
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

POLONYA Kadro değeri: 200 milyon Euro En değerli oyuncusu: Piotr Zieliński – 25 milyon Euro

#11
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

SIRBİSTAN Kadro değeri: 229 milyon Euro En değerli oyuncusu: Milinkovic-Savic – 35 milyon Euro

#12
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

İSVİÇRE Kadro değeri: 229 milyon Euro En değerli oyuncusu: Manuel Akanji – 42 milyon Euro

#13
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

İSKOÇYA Kadro değeri: 237 milyon Euro En değerli oyuncusu: Andrew Robertson – 35 milyon Euro

#14
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

AVUSTURYA Kadro değeri: 273 milyon Euro En değerli oyuncusu: Konrad Laimer – 28 milyon Euro

#15
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

HIRVATİSTAN Kadro değeri: 278 milyon Euro En değerli oyuncusu: Josko Gvardiol – 75 milyon Euro

#16
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

TÜRKİYE Kadro değeri: 306 milyon Euro En değerli oyuncusu: Hakan Çalhanoğlu – 40 milyon Euro

#17
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

UKRAYNA Kadro değeri: 354 milyon Euro En değerli oyuncusu: Zinchenko – 42 milyon Euro

#18
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

DANİMARKA Kadro değeri: 371 milyon Euro En değerli oyuncusu: Rasmus Hojlund – 65 milyon Euro

#19
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

BELÇİKA Kadro değeri: 535 milyon Euro En değerli oyuncusu: Jeremy Doku – 65 milyon Euro

#20
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

HOLLANDA Kadro değeri: 597 milyon Euro En değerli oyuncusu: Xavi Simons – 70 milyon Euro

#21
Foto - EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

ALMANYA Kadro değeri: 628 milyon Euro En değerli oyuncusu: Jamal Musiala – 110 milyon Euro

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