EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: Büyük sürpriz...

Son dakika haberleri... Futbol tarihinin en önemli organizasyonlarından birisi olan Avrupa Şampiyonası, bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Takımımızın da Vincenzo Montella yönetiminde yer alacağı turnuvanın en iyi kadrolarını açıkladılar. Transfermarkt'ın verilerine göre; kadro değeri açısından yapılan listede A Milli Takım'ın sırası da şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...