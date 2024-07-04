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Spor
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EURO 2024’de çeyrek final aşaması başlıyor

2024-07-04 11:07:34
EURO 2024’de çeyrek final aşaması başlıyor

#1
Foto - EURO 2024’de çeyrek final aşaması başlıyor

2 müsabakayla başlayacak. Son 16 turunda, Gürcistan’ı 4-1’lik skorla geçen İspanya ile Danimarka’yı 2-0 mağlup eden Almanya çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Stuttgart Arena’da TSİ 19.00’da oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen iki ekip, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nı en çok kazanan takımlar olmasıyla dikkat çekiyor. İspanya ile Almanya 3’er kez kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Günün diğer çeyrek final eşleşmesinde son 16 turunda, penaltı atışlarıyla Slovenya’yı eleyen Portekiz ile 85. dakikada bulduğu golle Belçika’yı turnuvanın dışında bırakan Fransa karşılaşacak.

#2
Foto - EURO 2024’de çeyrek final aşaması başlıyor

Volksparkstadion Hamburg’da TSİ 22.00’da oynanacak müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Söz konusu iki ekip, tarihinde 8. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Fransızlar tarihinde 2 kez Avrupa şampiyonluğu yaşarken, Portekiz ise 1 kez kupanın sahibi oldu.

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