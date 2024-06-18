2024-06-18 10:10:05 EURO 2024: Avusturya: 0 - Fransa: 1
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nun ilk maçında Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nun ilk maçında Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.
İspanyol hakem Gil Manzano'nun düdük çaldığı müsabakanın 38. dakikasında sağ kanattan Kylian Mbappe'nin ortasında Maximilian Wöber kafayla topu kendi kalesine gönderdi ve Fransa 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Fransa mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
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