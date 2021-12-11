2021-12-11 21:19:29 Eto'o ülkesinde sandıkları patlattı!
Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen dünyaca ünlü santrfor, federasyon seçiminde sandıkları patlattı.
Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen dünyaca ünlü santrfor, federasyon seçiminde sandıkları patlattı.
Kamerun'un unutulmaz golcüsü Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına seçildi.
Kamerun basınında yer alan haberlere göre seçime mevcut başkan Seidou Mbombo Njoya ile Afrika'nın önemli futbol yıldızlarından Eto'o katıldı.
Oylamada rakibini geride bırakan Eto'o, 4 yıllığına Kamerun Futbol Federasyonu başkanı oldu.
Futbolculuk kariyerinde Mallorca, Barcelona, Inter, Chelsea, Everton, Sampdoria gibi takımlarda oynayan ve birçok şampiyonluk yaşayan eski Kamerunlu golcü Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ile Konyaspor formaları giymişti.
Kamerun Milli Takımı'nda 118 maçta attığı 56 golle en skorer isim konumunda bulunan 40 yaşındaki Eto'o, iki kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu ve bir olimpiyat altın madalyası elde etmişti.
PRESİDENT ETO'O - Twitter hesabından bir açıklama apan Eto'o şu ifadeleri kullandı:
"Bugünü hayatımın en gururlu anlarından biri olarak hatırlayacağım. Kamerun Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildiğim için çok minnettarım. Her oy, futbol ailemizin sevgili sporumuzu daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye taşıma konusundaki enerjisini ve hırsını temsil ediyor"
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