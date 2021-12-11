Eto'o ülkesinde sandıkları patlattı!

"Bugünü hayatımın en gururlu anlarından biri olarak hatırlayacağım. Kamerun Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildiğim için çok minnettarım. Her oy, futbol ailemizin sevgili sporumuzu daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye taşıma konusundaki enerjisini ve hırsını temsil ediyor"