Etkisi inanılmaz! Elinize sürüp eldiven takarsanız bakın ne olur

1. Ayçiçek yağı ve yulaf karışımı Ayçiçek yağının kuru ve yıpranmış cildi nemlendirdiği ve gençleştirdiği kanıtlanmıştır. Nemlendiricilerde bileşen olarak veya tek başına kullanılır ve cildi kurutmadan koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulafın da çok benzer yetenekleri vardır ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için çok iyi olacaktır. Yapmanız gereken tek şey, biraz pişmiş veya çiğ yulaf ile birkaç damla ayçiçek yağını karıştırıp cildinize sürmektir. Ayçiçek yağı yerine herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin zeytinyağı, kuru eller için faydalı değil, zararlı olduğu bulunmuştur.