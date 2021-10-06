2021-10-06 14:31:44 Etkisi inanılmaz! Elinize sürüp eldiven takarsanız bakın ne olur
Günlük hayatta düzenli el yıkamadan sonra ellerimizin aşırı kuru hissetmesi normaldir. Ancak soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabilir. Ellerin çabuk kırışması, çatlaması ve sertleşmesi en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Ellere ne kadar özen gösterilse de, özellikle kimyasal içerikli ürünler ile temas halinde olduğu zaman bu durumu sürekli yaşayabilirsiniz. Ancak ellerinize kimyasal ürünler kullanmadan evde doğal nemlendiriciler hazırlayabilirsiniz. Sizin için kuru ve çatlak elleri anında nemlendiren 5 doğal çözümden bahsettik. İşte kuruyan elleri iyileştiren 5 doğal öneri...