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Etkisi inanılmaz! Elinize sürüp eldiven takarsanız bakın ne olur

2021-10-06 14:31:44
Etkisi inanılmaz! Elinize sürüp eldiven takarsanız bakın ne olur

Günlük hayatta düzenli el yıkamadan sonra ellerimizin aşırı kuru hissetmesi normaldir. Ancak soğuk veya sıcaktan etkilenen eller; sıcak su, nem gibi bazı nedenlerden ötürü yıpranabilir. Ellerin çabuk kırışması, çatlaması ve sertleşmesi en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Ellere ne kadar özen gösterilse de, özellikle kimyasal içerikli ürünler ile temas halinde olduğu zaman bu durumu sürekli yaşayabilirsiniz. Ancak ellerinize kimyasal ürünler kullanmadan evde doğal nemlendiriciler hazırlayabilirsiniz. Sizin için kuru ve çatlak elleri anında nemlendiren 5 doğal çözümden bahsettik. İşte kuruyan elleri iyileştiren 5 doğal öneri...

#1
Foto - 1. Ayçiçek yağı ve yulaf karışımı Ayçiçek yağının kuru ve yıpranmış cildi nemlendirdiği ve gençleştirdiği kanıtlanmıştır. Nemlendiricilerde bileşen olarak veya tek başına kullanılır ve cildi kurutmadan koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulafın da çok benzer yetenekleri vardır ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için çok iyi olacaktır. Yapmanız gereken tek şey, biraz pişmiş veya çiğ yulaf ile birkaç damla ayçiçek yağını karıştırıp cildinize sürmektir. Ayçiçek yağı yerine herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin zeytinyağı, kuru eller için faydalı değil, zararlı olduğu bulunmuştur.

1. Ayçiçek yağı ve yulaf karışımı Ayçiçek yağının kuru ve yıpranmış cildi nemlendirdiği ve gençleştirdiği kanıtlanmıştır. Nemlendiricilerde bileşen olarak veya tek başına kullanılır ve cildi kurutmadan koruma özelliğine sahiptir. Öte yandan, yulafın da çok benzer yetenekleri vardır ve ikisinin kombinasyonu cildiniz için çok iyi olacaktır. Yapmanız gereken tek şey, biraz pişmiş veya çiğ yulaf ile birkaç damla ayçiçek yağını karıştırıp cildinize sürmektir. Ayçiçek yağı yerine herhangi bir yağ kullanmamaya dikkat edin. Örneğin zeytinyağı, kuru eller için faydalı değil, zararlı olduğu bulunmuştur.

#2
Foto - 2. Saf (Manuka) bal uygulayın Manuka balının bol miktarda antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Geleneksel yöntemle tüketmenin yanı sıra, yenileyebileceği için kuru ve tahriş olmuş cilde de uygulayabiliriz.

2. Saf (Manuka) bal uygulayın Manuka balının bol miktarda antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olduğu bulunmuştur. Geleneksel yöntemle tüketmenin yanı sıra, yenileyebileceği için kuru ve tahriş olmuş cilde de uygulayabiliriz.

#3
Foto - Bu bal önce kuru olan alanı temizler ve dezenfekte eder. Ardından hasarlı dokuyu yeniden oluşturmaya başlamak için bağışıklık sistemini uyarır. Yanıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmasının nedeni de budur.

Bu bal önce kuru olan alanı temizler ve dezenfekte eder. Ardından hasarlı dokuyu yeniden oluşturmaya başlamak için bağışıklık sistemini uyarır. Yanıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmasının nedeni de budur.

#4
Foto - 3. Gece yatmadan vazelin sürün ve eldiven giyin Vazelin gibi petrol jeli bazlı ürünler, cildinizi tedavi etme ve nemlendirme konusunda başarılıdır. Tek yapmanız gereken şey geceleri hasarlı ellerinize bol miktarda vazelin sürmek ve bir çift pamuklu eldiven giymektir.

3. Gece yatmadan vazelin sürün ve eldiven giyin Vazelin gibi petrol jeli bazlı ürünler, cildinizi tedavi etme ve nemlendirme konusunda başarılıdır. Tek yapmanız gereken şey geceleri hasarlı ellerinize bol miktarda vazelin sürmek ve bir çift pamuklu eldiven giymektir.

#5
Foto - Bu şekilde vazelin elinizde kaldığından emin olursunuz. Eldivenlerin iyileştirici özellikleri yoktur, sadece bulaşmasını önler ve ellerinizi daha yumuşak yapar.

Bu şekilde vazelin elinizde kaldığından emin olursunuz. Eldivenlerin iyileştirici özellikleri yoktur, sadece bulaşmasını önler ve ellerinizi daha yumuşak yapar.

#6
Foto - 4. Avokado maskesi uygulayın Avokadonun nemlendirme özelliği vardır ve birçok vitamin içerir. Yarım olgun avokadoyu 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı jojoba yağı ve yarım çay kaşığı limon suyuyla karıştırmak kuru ellerinizi kurtarabilir. Biraz yulaf ekleyerek karışımı daha da güçlendirebilirsiniz.

4. Avokado maskesi uygulayın Avokadonun nemlendirme özelliği vardır ve birçok vitamin içerir. Yarım olgun avokadoyu 1 çay kaşığı hindistancevizi yağı, 1 çay kaşığı jojoba yağı ve yarım çay kaşığı limon suyuyla karıştırmak kuru ellerinizi kurtarabilir. Biraz yulaf ekleyerek karışımı daha da güçlendirebilirsiniz.

#7
Foto - Maskeyi 10-15 dakika ellerinize uygulayabilir ve daha fazla emilim için üzerini bir miktar folyo ile kapatabilirsiniz. 15 dakika geçtikten sonra maskeyi biraz ılık suyla temizleyebilir ve güçlü bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.

Maskeyi 10-15 dakika ellerinize uygulayabilir ve daha fazla emilim için üzerini bir miktar folyo ile kapatabilirsiniz. 15 dakika geçtikten sonra maskeyi biraz ılık suyla temizleyebilir ve güçlü bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.

#8
Foto - 5. B3 vitamini içeren ürünleri kullanın B3 vitamini yönünden zengin yiyecekler tüketirseniz ya da niasinamid içeren cilt bakım ürünleri uygularsınız cildinizin nemi artacaktır. Cildinizin daha pürüzsüz ve aynı tonda olduğunu fark edeceksiniz.

5. B3 vitamini içeren ürünleri kullanın B3 vitamini yönünden zengin yiyecekler tüketirseniz ya da niasinamid içeren cilt bakım ürünleri uygularsınız cildinizin nemi artacaktır. Cildinizin daha pürüzsüz ve aynı tonda olduğunu fark edeceksiniz.

#9
Foto - Ayrıca dermatologlar, B3'ün cildin bariyerini güçlendirmeye ve nemini daha uzun süre korumasına yardımcı olduğunu söylüyorlar. Elleriniz çok kuruysa, topikal kremleri denemeniz gerekebilir, ancak sonuçları birkaç hafta içinde görebilirsiniz.

Ayrıca dermatologlar, B3'ün cildin bariyerini güçlendirmeye ve nemini daha uzun süre korumasına yardımcı olduğunu söylüyorlar. Elleriniz çok kuruysa, topikal kremleri denemeniz gerekebilir, ancak sonuçları birkaç hafta içinde görebilirsiniz.

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