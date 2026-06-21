Etekleri fena tutuştu, alarm zilleri çalıyor! Türkiye’nin son duyurusu İsrail’i zangır zangır salladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin güvenlik sınırlarının Beyrut ve Şam'a kadar uzandığını ilan etmesi, İsrail'de ciddi endişeye sebep oldu. Lübnan'ın Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetine dahil olması ve İran'ın bölgedeki etkisinin zayıflamasıyla birlikte Ankara'nın oluşan güç boşluğunu doldurma konusunda kararlı adımlar attığını yazan Fransız basını, NATO Zirvesi'nde Trump-Erdoğan görüşmesinin İsrail'in huzursuzluğunu ve giderek artan yalnızlık duygusunu daha da derinleştirebileceğini kaydetti.