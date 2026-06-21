Etekleri fena tutuştu, alarm zilleri çalıyor! Türkiye’nin son duyurusu İsrail’i zangır zangır salladı

Fransız basınına konuşan uzmanlar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından İsrail'de kesinlikle endişe vardı. Suriye ve Lübnan'ı Türkiye'nin güvenliğinin bir parçası olarak ele alması elbette İsrail için bir sorun" ifadelerini kullandı. Son yıllarda Türkiye'nin Lübnan'daki yumuşak güç varlığını istikrarlı bir şekilde genişlettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki yakınlığın, Tel Aviv'in Türkiye ile ilgili olabilecek herhangi bir plana ABD desteğinin sağlanmasının önünde bir engel teşkil ettiği ifade edildi.