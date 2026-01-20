Esra Erol 'R' yaptı
Sunucu Esra Erol geçtiğimiz günlerde şeriatla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Erol bir açıklama daha yaparak geri adım attı.
Sunucu Esra Erol, programında bir konuğunun "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Tartışmalar devam ederken konuyla ilgili Esra Erol'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
"Refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmalara yol açtı" diyen Erol, "Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur" dedi.
İmanını sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadığını belirten deneyimli sunucu, "Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek, ya da rencide etmemek için bir yanlışın içinde olmamak için de her zaman özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.
