  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa ülkesinde savaş hazırlığı! Duyuru yapıldı: Vatandaşların ev ve araçlarına el konulacak Komşu resmen kan gölüne döndü! Gelen haber, bütün dünyayı ayağa kaldıracak Altında yeni rekor! İşte 20 Ocak 2026 altın fiyatları… Gen kopyalayıp bitki üretiyorlardı! Türkiye'nin tarım deviyle ilgili şok karar alındı Mazlum Abdi bir türlü akıllanmıyor! Masayı devirdi, Suriye yine karıştı Evini kiraya veren ev sahiplerine kötü haber! Kritik uyarı yapıldı Suriye'de petrol sahaları terörden temizlendi ama ülkenin petrolünü çıkarmaya gelen ülke şüphe uyandırdı Dolar risk altında! Türkiye kolları sıvadı, devreye giriyor! 8 bin PKK’lı teröriste yol göründü Horlayanlar dikkat! Doğru uyku pozisyonu açıklandı
Medya
5
Yeniakit Publisher
Esra Erol 'R' yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esra Erol 'R' yaptı

Sunucu Esra Erol geçtiğimiz günlerde şeriatla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Erol bir açıklama daha yaparak geri adım attı.

1
#1
Foto - Esra Erol 'R' yaptı

Sunucu Esra Erol, programında bir konuğunun "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

#2
Foto - Esra Erol 'R' yaptı

Tartışmalar devam ederken konuyla ilgili Esra Erol'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

#3
Foto - Esra Erol 'R' yaptı

"Refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmalara yol açtı" diyen Erol, "Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur" dedi.

#4
Foto - Esra Erol 'R' yaptı

İmanını sorgulatacak hiçbir yanlışın içinde olmadığını belirten deneyimli sunucu, "Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek, ya da rencide etmemek için bir yanlışın içinde olmamak için de her zaman özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sassas

Esra erolun proğramı tam bir rezillik gayri meşru yaşamayı özendiriyor ve tetikliyor uyştyrucu kadar tehlikeli hükümet bir çok olayda olduğu gibi bunlarada müdahalede geç kalıyor

Ayhan

Esra erolun hiç bir programını izlemedim bu haberi okuyunca çok isabetli davrandığını anladım. Habere göre düşünürsek 'Şeriatın kestiği parmak acımaz " cümlesinin bir deyim olduğunu bilmeyen birisinin televizyon ekranında ne işi var.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?
Gündem

Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi?

Ali Karahasanoğlu, Suriye Ordusu’nun sahada elde ettiği başarılar ve SDG/YPG güçlerinin "beyaz bayrak" çekerek geri çekilmesi karşısında, ge..
Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi
Gündem

Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi

Suriye hükümetinin YPG/SDG'den kurtardığı bölgelere en güçlü itirazlar biri FETÖ’cülerden geldi. FETÖ’den kapatılan eski Taraf yazarı Prof. ..
Ankaralı çocuklar suyuna sahip çıktı! Miniklerden Mansur Yavaş’a adeta ders
Eğitim

Ankaralı çocuklar suyuna sahip çıktı! Miniklerden Mansur Yavaş’a adeta ders

Ankara’da okul öncesi eğitim gören minik öğrenciler, susuzluğun önüne geçmek için hayata geçirdikleri projeyle büyüklere, özellikle de başke..
Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: Halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi
Dünya

Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: Halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi

Güney Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis’in patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı ülkede muhalefetin, kamuoyunun sert tepkilerine ve ka..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gündem

Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması saç, kan ve idrar örneği alınan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23