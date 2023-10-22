2023-10-22 18:59:49 Esnaftan kaya tuzu çağrısı
Eskişehir'de aktarlık yapan Şamil Yalçıner, dükkanına ‘Sağlığınız için kaya tuzu kullanın’ yazısı asarak vatandaşın dikkatini çekti.
Eskişehir'de aktarlık yapan Şamil Yalçıner, dükkanına ‘Sağlığınız için kaya tuzu kullanın’ yazısı asarak vatandaşın dikkatini çekti.
Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde esnaflık yapan Şamil Yalçıner, kaya tuzunun doğal olmasının yanı sıra mineral açısından zengin oluşundan bahsetti. Ayrıca, günümüzde bilinçli tüketici olma eğiliminin artış gösterdiğini ve bu sebeple kaya tuzuna olan talebin hızla arttığını ifade etti. Yalçıner, kaya tuzunun hem turşuluk hem de sofralık tuz olarak tercih edildiğini, özellikle turşunun çabuk çürümemesini sağladığını ve lezzetini artırdığını belirtti. Sofralık olarak öğütülmüş kaya tuzunun ise yemeklerde ve salatalarda rahatça kullanılabildiğini söyledi.
Aktarlık yapan Şamil Yalçıner konu hakkında şöyle konuştu: “Kaya tuzu satıyoruz. Kaya tuzunun doğal olması, mineral bakımından zengin olması dünyadaki en sağlıklı tuzlardan biri haline getiriyor. İnsanlarında bilinçli tüketici alanlarına yönelmesinden dolayı kaya tuzu satışları hızlı bir şekilde artmaktadır. Hem turşuluk hem de sofralık olarak satışları yapılıyoruz. Turşuluğun özelliği, turşuyu çabuk çürütmemesi daha lezzetli hale getirmesidir. Öğütülmüş kaya tuzunu ise yemeklerde salatalarda kullanabiliyorlar. Kaya tuzu ve normal marketlerde satılan tuz arasındaki en büyük fark ise kimyasal yollarla beyazlatma oluyor diğer tuzlarda.
Bunda doğada olduğu gibi rengi beyaz bir şekilde yetişiyor yani ortaya çıkıyor. Bu şekilde direkt öğütülerek hiçbir müdahalede bulunmadan direkt sofralarımıza geliyor. Bunlar genelde taş değirmenlerde öğütülüyor. Tuzlar koca taşlar halinde çıkıyor. Daha sonra aşama aşama ufaltılarak daha sonra kullanım aşamasına göre taş değirmenlerde öğütülerek ince hale geliyor. Bu şekilde sofralarda yemeklerde her türlü kullanımı mevcut oluyor.”
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