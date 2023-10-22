Esnaftan kaya tuzu çağrısı

Aktarlık yapan Şamil Yalçıner konu hakkında şöyle konuştu: “Kaya tuzu satıyoruz. Kaya tuzunun doğal olması, mineral bakımından zengin olması dünyadaki en sağlıklı tuzlardan biri haline getiriyor. İnsanlarında bilinçli tüketici alanlarına yönelmesinden dolayı kaya tuzu satışları hızlı bir şekilde artmaktadır. Hem turşuluk hem de sofralık olarak satışları yapılıyoruz. Turşuluğun özelliği, turşuyu çabuk çürütmemesi daha lezzetli hale getirmesidir. Öğütülmüş kaya tuzunu ise yemeklerde salatalarda kullanabiliyorlar. Kaya tuzu ve normal marketlerde satılan tuz arasındaki en büyük fark ise kimyasal yollarla beyazlatma oluyor diğer tuzlarda.