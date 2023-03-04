Esnafın yüreği ağzında! Deprem paniği o ilimizi de sardı

Eskişehir Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’nde erkek kuaförlüğü yapan Serkan Demir, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinden sonra endişelerinin büyük oranda arttığını söyledi. Eskişehir’de bir deprem olması halinde eski binaların felakete yol açabileceğini ifade eden Demir, “Hepimizin endişesi var, ülkemizin neredeyse 11 şehrinin birden büyük yıkıma uğradığı bir deprem yaşadık. Resmi rakamlara göre 45 bin civarında ölü sayısı açıklanıyor ama ben 100 binin üzerinde bir kayıp olduğunu düşünüyorum, bu bizim endişemizi çok daha fazlalaştırıyor. Bu cadde çok eski olan bir cadde, buradaki bütün binalar 50 yaşının üzerinde. Bir deprem olursa belki burada da felaket olabilir, hepimizin endişesi var. Ben burada kiracıyım ama can ve mal kaybı konusunda yine endişelerim var. Burası yıkılırsa hayatımın tek sermayesi olan dükkanım elimden gidecek. Geçen gün televizyonda gördüm, kanuna göre kiracıların ‘bu bina tehlikeli’ diyerek araştırma yaptırma lüksü bile yok. Bunu mal sahiplerinin yapması gerekiyor. Buradaki sahipleri binaların sağlam yapılmış olduğunu söylüyor. Eski binaların daha sağlam olduğunu öne sürenler var ama ne kadar sağlam onu biz bilemeyiz. Belediyenin ve devletin yetkili kurumlarının gelip beton örneği alması lazım. Bence 50 yaş üstündeki binaların yüzde 90’ı Kahramanmaraş’taki gibi bir depreme dayanamaz. Bizim müşterilerden duyduğumuz kadarıyla Eskişehir’in büyük bölümü deprem konusunda endişeli. Tabii bir tek kendileri için değil, tüm Türkiye için endişeliler. Artık insanlar bütün ülke için endişeleniyor, genel anlamda bir panik havası var” dedi.