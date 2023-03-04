Esnafın yüreği ağzında! Deprem paniği o ilimizi de sardı

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Doktorlar Bulvarı’nda telefonculuk yapan Selim Yavuz, bölgedeki binaların kontrol edilmesinin iyi olabileceğini ve korkularını giderebileceğini belirtti. Maddi imkanların yeterli olması halinde daha güvenli bir bölgeye gitmek istediğini dile getiren Yavuz, “Esnaf olarak bizim burayla ilgili endişelerimiz var. Bu caddedeki binalar olsun, arka sokaktaki binalar olsun hepsi eski binalar. Bunlar denetendi mi, sağlamlaştırıldı mı veya herhangi bir işlem yapıldı mı bilmiyoruz. Ancak böyle şeyler yapılırsa ve binalar kontrol edilirse bizim için faydalı olur, hiç olmazsa korkularımız gider. Bu yüzden biz yöneticilerimizden apartmanlarımızın denetlenmesini istiyoruz. Bunun belli bir maliyeti var ama biz ona da razıyız. Önce can, sonra mal. Canımızı korumak için maliyetten kaçınmayız, insan başına ne kadar düşüyorsa veririz. Bir esnaf olarak müşterilerimin de genel olarak kaygılı olduklarını görüyorum. Buraya gelen arkadaşlar da ‘bu apartmanlar çok eski, acaba denetim yapıyorlar mı?’ diye soruyorlar. Yani onların da kuşkuları var. Artık başka bir yere gitmek istiyoruz ama şu anda maddi gücümüz yeterli değil. Maddi imkanlar yeterli olursa daha iyi yerlere gidebiliriz, sonuçta üstümüzde 7 kat daha var” şeklinde konuştu.