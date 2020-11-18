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Medya
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan çarpıcı kareler! Arama motoru böyle yoğunluk yaşamadı

2020-11-18 20:42:54
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan çarpıcı kareler! Arama motoru böyle yoğunluk yaşamadı

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm ile izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO tek parça izlemek isteyenler arama motorlarında "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm izle!" gibi içerikler yazıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölümde neler yaşandı? Diziden kareler sosyal medyada gündeme geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu google’de binlerce kez arandı.

#1
Foto - Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm ile sevenlerini ekrana kilitledi.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm ile sevenlerini ekrana kilitledi.

#2
Foto - Dizinin 172.bölümünden kareler tekrar gündem oldu. Dizi hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 173. bölüm fragmanını arama motorlarında arıyor.

Dizinin 172.bölümünden kareler tekrar gündem oldu. Dizi hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 173. bölüm fragmanını arama motorlarında arıyor.

#3
Foto - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 172.bölümünde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm izle… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm HD izle… gibi aramalar yoğunlaşıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 172.bölümünde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm izle… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm HD izle… gibi aramalar yoğunlaşıyor.

#4
Foto - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölümde neler yaşandı? Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölümde neler yaşandı? Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın Yaman'ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.

#5
Foto - İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.

İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.

#6
Foto - Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

#7
Foto - Alpaslan dışarıda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

Alpaslan dışarıda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

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