Kendini savaş uçağı gibi gösteriyor! AKSUNGUR’dan bırakılan SÜPER ŞİMŞEK, düşman radarlarını felç edecek

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayisinin en yeni göz bebeklerinden SÜPER ŞİMŞEK, Milli Anadolu Kartalı 2026 Tatbikatı’nda ilk kez gerçekçi bir eğitim senaryosunda hedef uçak olarak başarıyla kullanıldı. AKSUNGUR SİHA üzerinden havada bırakılan platform, yüksek hızı ve radarlarda kendini dev bir savaş uçağı gibi gösterme yeteneğiyle hava savunma sistemlerini test etmek için benzersiz bir kabiliyet sergiledi. Turbojet motoru sayesinde 0.85 Mach hıza ulaşabilen bu çok amaçlı İHA, gelecekte kamikaze taarruzlarından elektronik harbe kadar pek çok kritik görevde Türkiye’nin vurucu gücü olacak.

Tatbikata ilişkin görüntülerde, TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR silahlı insansız hava aracının (SİHA) iki adet SÜPER ŞİMŞEK İHA taşıdığı dikkat çekti. Bu görüntüler, TUSAŞ’ın AKSUNGUR ile birlikte SÜPER ŞİMŞEK platformlarını gösteren paylaşımından kısa süre sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim görüntülerinde de doğrulandı.

Tatbikat senaryosunda SÜPER ŞİMŞEK, AKSUNGUR üzerinden bırakıldıktan sonra özel eğitim podları kullanılarak gerçekleştirilen simüle füze atışlarıyla hedef olarak kullanıldı. Senaryonun ardından insansız hava aracının paraşüt yardımıyla yere iniş yaptığı ve yeniden kullanılmak üzere kurtarıldığı görüldü. SÜPER ŞİMŞEK’in hedef veya aldatıcı (decoy) konfigürasyonunda, kızılötesi (IR) ve radyo frekans (RF) bantlarında imza yükselticiler ile chaff ve flare atıcıları entegre edilebiliyor.

Platformun yüksek alt ses hızına ulaşabilmesi ve görece daha yüksek manevra kabiliyeti, daha gelişmiş hava hedeflerinin simüle edilmesine imkân tanıyor. Bu özellikleri sayesinde SÜPER ŞİMŞEK’in yalnızca savaş uçağı eğitimlerinde değil, aynı zamanda hava savunma sistemlerinin test faaliyetlerinde de önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. SÜPER ŞİMŞEK, Türkiye’de geliştirilen ilk turbojet motorlu hedef İHA olan ŞİMŞEK platformunun daha büyük ve geliştirilmiş bir devamı olarak tasarlandı. Daha büyük boyutları ve Mach 0.85’e ulaşabilen azami hızı sayesinde platform, yalnızca hedef görevleriyle sınırlı kalmayarak farklı operasyonel roller için de yapılandırılabiliyor.

Platformun alternatif görev konfigürasyonları arasında 900 kilometre menzilli kamikaze görevleri, stand-in karıştırma (jammer), elektronik destek ve istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri yer alıyor. TUSAŞ mühendislerinin ileri teknoloji vizyonuyla şekillenen SÜPER ŞİMŞEK Taktik İHA Sistemi hem hız hem irtifa açısından sınıfında ezber bozan bir kabiliyete sahiptir. 0.85 Mach hıza ve 35.000 Feet irtifaya ulaşabilen bu platform, görev çeşitliliği ve modüler yapısıyla taktik sahada önemli başarılara imza atmaktadır.

SÜPER ŞİMŞEK, ANKA III, AKSUNGUR ve ANKA gibi insansız hava araçlarından bırakılabilirken yerden roket destekli sistemle de fırlatılabilmektedir. Sürü İHA teknolojisi ile de toplu görev imkânı sunabilecektir. Entegre edilebilen 35 kg harp başlığı ile kamikaze taarruzlarında etkin bir silah platformuna dönüşebilen bu sistem, yapay zekâ destekli sürü uçuş kabiliyetiyle aynı anda çoklu hedefe yönlendirilerek yüksek görev başarısı sağlamaktadır. Bununla birlikte hava savunma sistemlerinin test ve eğitim faaliyetlerinde hedef uçak olarak da kullanılabilmektedir.

