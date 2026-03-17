Kendini savaş uçağı gibi gösteriyor! AKSUNGUR’dan bırakılan SÜPER ŞİMŞEK, düşman radarlarını felç edecek

Platformun yüksek alt ses hızına ulaşabilmesi ve görece daha yüksek manevra kabiliyeti, daha gelişmiş hava hedeflerinin simüle edilmesine imkân tanıyor. Bu özellikleri sayesinde SÜPER ŞİMŞEK’in yalnızca savaş uçağı eğitimlerinde değil, aynı zamanda hava savunma sistemlerinin test faaliyetlerinde de önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. SÜPER ŞİMŞEK, Türkiye’de geliştirilen ilk turbojet motorlu hedef İHA olan ŞİMŞEK platformunun daha büyük ve geliştirilmiş bir devamı olarak tasarlandı. Daha büyük boyutları ve Mach 0.85’e ulaşabilen azami hızı sayesinde platform, yalnızca hedef görevleriyle sınırlı kalmayarak farklı operasyonel roller için de yapılandırılabiliyor.