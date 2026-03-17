Kendini savaş uçağı gibi gösteriyor! AKSUNGUR’dan bırakılan SÜPER ŞİMŞEK, düşman radarlarını felç edecek
Türk savunma sanayisinin en yeni göz bebeklerinden SÜPER ŞİMŞEK, Milli Anadolu Kartalı 2026 Tatbikatı’nda ilk kez gerçekçi bir eğitim senaryosunda hedef uçak olarak başarıyla kullanıldı. AKSUNGUR SİHA üzerinden havada bırakılan platform, yüksek hızı ve radarlarda kendini dev bir savaş uçağı gibi gösterme yeteneğiyle hava savunma sistemlerini test etmek için benzersiz bir kabiliyet sergiledi. Turbojet motoru sayesinde 0.85 Mach hıza ulaşabilen bu çok amaçlı İHA, gelecekte kamikaze taarruzlarından elektronik harbe kadar pek çok kritik görevde Türkiye’nin vurucu gücü olacak.