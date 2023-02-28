Eskişehir'de ilginç manzara | Bu camiyi kimse görmüyor!

Tabakhane Mobilyacılar Camii’nin dibindeki binanın altındaki dükkânı bulunan Mustafa Saylık, gün içinde birçok insanın kendisine camiyle ilgili soru sorduğunu belirtti. Geçmişte kendi dükkânının olduğu yere bina yerine camin avlusunun yapılmasının daha doğru olacağını dile getiren Saylık, “Camiyle ilgili çok garip bir olay, abartmıyorum bize günde 3, 4 kez camiyi soruyorlar. Çünkü öyle bir yapmışlar ki, binaların arasında olduğu için minaresi bile gözükmüyor. İki bina arasına camiyi sıkıştırmışlar. 6 buçuk senedir buradayım, hala bize burada minare ve camiyi soruyorlar. Günde 3, 4 defa kapının önüne çıkıp camiyi gösteriyoruz. Dükkânımın yol tarifi kolay oluyor. Caminin dibi diyorum ama vatandaşlar camiyi göremiyor. Keşke bizim dükkânımızın olduğu yer caminin avlusu olsaydı. Camiyle ilgili anlatılan çok hikâye var. Geçmişte mal sahibiyle anlaşamamışlar, anlaşsalardı bugünkü bu durum ortaya çıkmazdı” ifadelerini kullandı.